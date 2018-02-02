اصطدام قطار بحائط خرساني بمحطة بنها منذ قليل

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان شهود عيان داخل محطة قطارات بنها عن حالة من الفزع والهلع قد أصاب المواطنين وكذلك جميع المترديين على محطة قطار بنها خلال الساعات السابقة، بعد اصطدام قطار منوف/ بنها بالصداد الخرساني المتواجد على رصيف محطة القطار، أثناء محاولة سائق القطار التخزين في المكان المخصص للقطار بالمحطة، ولم يسفر حادث القطار عن وقوع أي خسائر بشرية.

وقد أعلنت المصادر الرسمية فإن حادث القطار قد وقع أثناء محاولة سائق قطار تخزينه داخل محطة قطار بنها مما أدى إلى اصطدام القطار بالمصد الخرساني داخل محطة القطار مما أدى إلى حدوث كسر في أجزاء الحائط الخرساني بمحطة قطار بنها.

Advertisements

وأعلنت المصادر الرسمية أيضا أن السبب وراء الحادث هو خطأ في تحويله القطار أثناء محاولة السائق لتخزين القطار داخل محطة قطار بنها، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية داخل محطة قطار بنها.

أقرا المزيد “برلماني” يعلن زيادة أسعار تذاكر القطارات سيتم تطبيقها وإن تأخر تنفيذها