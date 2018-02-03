رجل يفتح النار على المارة مما يسفر عن إصابة شخصين بإيطاليا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان شرطة دولة إيطاليا عن قيام رجل بإطلاق النار على المارة في وسط مدينة إيطاليا وبالتحديد في “مدينة ماشيراتا” مما أدى إلى إصابة شخصين.

وأعلن التليفزيون الإيطالي “راي” وهو الإعلام الرسمي في الدولة الإيطالية عن نشر تقرير إعلامي عن قيام رجل بفتح إطلاق النار أثناء تواجده في سيارة كانت تتحرك بوسط مدينة ماشيراتا الإيطالية، وأوضح التقرير الإخباري الذي تم تداوله أن الرجل الذي قام بإطلاق النيران كان يستهدف السود دون البيض، وجاري التحقيق في الواقعة من أجل سرعة إلقاء القبض على الرجل مرتكب الحادث.

Advertisements

أقرا المزيد “طالب أمريكي” يفتح النيران على زملائه بأحد المدارس الثانوية بكنتاكي