“الجنايات” ترفض استئناف “هشام عبدالباسط” بشأن التحفظ على أموال أسرته

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تابع موقع مصر 365 قرر إدارة جنايات محافظة الجيزة من التحفظ على أموال أسرة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط المتهم بالرشوة، وقام محافظ المنوفية “هشام عبدالباسط” برفع دعوة قضائية من أجل استئناف قرار قضائي صادر عن محكمة جنايات الجيزة من التحفظ على أمواله وأموال أسرته.

وقد قرر الدائرة رقم سبعة عشرة جنايات محافظة الجيزة تحت رئاسة المستشار “جمال علي عبداللاه” وعضوية المستشارين “إيهاب طنطاوي، وعبدالناصر أبو سحلي” التي تم عقدها في مجمع محاكم جنوب القاهرة اليوم الموافق الأربعاء السابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وتم رفض دعوى استئناف محافظ المنوفية السابق، ورجلي أعمال آخرين.

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وقد تم نقل محافظ المنوفية المتهم بجريمة الرشوة تحت حراسة مشددة أمنية، وفور وصوله تم إيداعه في “حجز محكمة جنايات الجيزة” تحت إشراف قائد الحرس العميد “محمد الصغير” بعد أن تم توجيه اتهام له بالكسب الغير مشروع وأخذ رشاوى استغلال منصبه.

وأيدت المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم طلب التحفظ على أموال “هشام عبدالباسط” محافظ المنوفية وكذلك تم التحفظ على ممتلكاته وممتلكات وأموال زوجتيه وأولاده دون السن القانونية، ليتم التحفظ على جميع الأموال المنقولة وكذلك الأموال السائلة والسهم والسندات لاتهامه بجريمة الرشوة.

كما تم توجيه اتهام إلى محافظ المنوفية بالتورط في تسهيل الحصول على قطعة أرض كبيرة من رجل أعمال يسمى “رضا. ج” حيث تم تسجيل مكالمات ومتابعة كاملة لمحافظ المنوفية حتى تم إلقاء القبض عليه وتم التحفظ على جميع أمواله.

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