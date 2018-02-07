“الكسب غير المشروع” تقضي بحبس “نائب محافظ الإسكندرية” لمدة 15 يوماً

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن “جهاز الكسب غير المشروع” الذي قضى بحسب نائب محافظ الإسكندرية “سعاد الخولي” لمدة خمسة عشر يوماً على خلفية اتهامها بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة إلى جانب استغلالها لمنصبها الإداري كنائب لمحافظ الإسكندرية.

وقد أكد محامي “سعاد الخولي” ماهر أنطوان قائلاً “جهاز الكسب غير المشروع قد حقق مع نائبة محافظ الإسكندرية أمس، وهناك قراراً كان من المقرر أن يتم إصداره اليوم بخصوص تقارير الكسب غير المشروع وما قدمناه من مستندات بخصوص مصادر ممتلكات سعاد الخولي”.

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