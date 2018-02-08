“النيابة الإدارية” تحبط محاولة للاستيلاء على 224 مليون جنيه من التربية والتعليم

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تابع موقع مصر 365 تمكن “النيابة الإدارية” من إحباط عملية الاستيلاء على مبلغ ضخم من المال العام يقدر بحوالي مائتين وأربعة وعشرين مليون جنيه مصري، وذلك قيام بعض من المسؤولين بالتلاعب في أذون لتوريدات الكتب المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة مالية تقدر بحوالي اثني عشر مليون جنيه مصري.

وقد تلقت “النيابة الإدارية” بلاغ يفيد بوجود تلاعب في أذون توريدات خاصة بكتب مدرسية بمبالغ مالية ضخمة، وقد قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيق عاجل في واقعة التلاعب بأذون توريدات الكتب المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم التلاعب في المبالغ المالية الإجمالية لتصبح مائتين وأربعة وعشرين مليون جنيه مصري بدلاً من أثنى عشر مليون جنيه مصري.

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وقد بدأت الواقعة عندما تم إرسال أحد البنوك الشهيرة المصرية استفسار على “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” من أجل معرفة حقيقة الأذون التي تم تقديمها إليها والخاصة بالكتب المدرسية من أجل الحصول على مبلغ مائتين وأربعة وعشرين مليون جنيه مصري مقابل معاملات مالية قد تمت مع الوزارة.

وقد قامت على الفور “النيابة الإدارية” بناء على بلاغ مقدم إليها بمراسلة البنك من أجل الحصول على الأذون المقدمة إليها من المورد، وكما طالبت أيضا بالأذون الأصلية التي بحوزة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أسفرت التحقيقات الأولية للنيابة الإدارية عن وجود واقعة تزوير في قيمة المبالغ المالية المستحقة.

وتباشر خلال الوقت الحالي النيابة الإدارية جميع التحقيقات في الواقعة تحت رئاسة من وكيل النيابة المستشار “محمود فتحي” وتحت إشراف من مدير نيابة قسم أول بمجمع التحرير.

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