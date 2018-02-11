النيابة الإدارية تحيل مسئول تذاكر بمستشفى سنورس لمحاكمة عاجلة

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تابع موقع مصر 365 الأمر القضائي الصادر عن “النيابة الإدارية” الذي ينص على إحالة فني هندسي يعمل في “مستشفى سنورس المركزي” في الوقت الحالي ومسؤول عن تذاكر المرضى سابق للمحاكمة بشكل عاجل، على خلفية تورطه في اختلاس مبالغ مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى تسعة وتسعين ألف جنيه قيمة تسعة وتسعين دفتر تذاكر زيارة مريض كانت في عهدته.

أعلنت “النيابة الإدارية بمحافظة الفيوم القسم الرابع” أنها قد تلقت إخطار من ديوان عام محافظة الفيوم بخصوص تقرير صادر عن اللجنة التي تم تشكلها من قبل إدارة مستشفى سنورس المركزي تحت رئاسة المدير الإداري والمدير المالي للمستشفى سنورس المركزي ليتم فحص عهدة تذاكر الزيارة في المستشفى وانتهي الفحص بوجود عجز بمبلغ تسعة وتسعين ألف جنيه مصر عهده المتهم المذكور، وقد قام النيابة الإدارية بإجراء تحقيق في الواقعة.

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وقامت النيابة الإدارية بالتحقيق في القضية الحاصلة على رقم 274 لعام 2017 تحت إشراف من وكيل النيابة “محمود حمزاوي” ومدير النيابة المستشار “رجب عويس”، وقد كشفت التحقيقات عن أن المتهم قد قام بتسلم مائتين دفتر تذاكر زيارة مرضى خلال عام 2016 من قبل أمين مخزن مستشفى سنورس المركزي بموجب خمسة أذون صرف، عند عمل لجنة المستشفى لإجراء جرد للعهد تم اكتشاف عجز بمقدار تسعة وتسعين دفتر كانت في عهده المتهم.

وقامت النيابة الإدارية بالفيوم بالاستماع إلى أقوال المدير الإداري والمالي بمستشفى سنورس المركزي، وكذلك تم الاستماع إلى أقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة دفاتر زيارة المرضى في المستشفى والتي أقرت بوجود عجز بمبلغ تسعة وتسعين ألف جنيه بعهدة المتهم وهذا العجز عبارة عن تسعة وتسعين دفتر تذاكر مخصص لزيارة المرضى في المستشفى وتبلغ قيمة الدفع الواحد ألف جنيه مصري ويحتوى كل دفتر على مائتين تذكرة لزيارة المرضى قيمة التذكرة خمسة جنيهات مصرية مع احتفاظ الموظف المذكور بكعوب الدفاتر وعدم إعادتها إلى غرفة الحفظ في المخزن يدل على وجود واقعة اختلاس.

وأعلنت النيابة الإدارية بالفيوم بعد التحقيقات بإحالة المتهم إلى المحاكمة بصفة عاجلة، كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار النيابة العامة بواقعة الاختلاس وإجراء الدعوى الجنائية على المتهم.

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