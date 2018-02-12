“جنايات القاهرة” تصدر الحكم بإعدام قاتل القس “سمعان” بالمرج

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تابع موقع مصر 365 صدور الحكم القضائي الصادر من “محكمة جنايات القاهرة” اليوم الموافق الثاني عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بالإعدام شنقاً لقاتل القس “سمعان شحاتة رزق الله” في منطقة المرج.

وقد سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرار الخامس والعشرين من شهر نوفمبر السابق لعام 2017، بإحالة أوراق المتهم “أحمد سعيد” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، كان هذه الحكم القضائي قد قدر في ختام الجلسة الأولى من محاكمة قاتل القس سمعان شحاتة رزق الله بمنطقة المرج، وبعد إقرار المتهم بارتكاب جريمة القتل المسندة إليه.

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وقد أحال المستشار “نبيل صادق” النائب العام قضية مقتل القس سمعان شحاتة رزق الله إلى محكمة جنايات القاهرة خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017، مع استمرار حبس المتهم في مقتل القس احتياطياً على ذمة التحقيقات الجنائية.

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“محكمة الجنايات” تحيل أوراق قاتل القس “رزق الله” إلى مفتى الجمهورية