العثور على جثة ضابط في ظروف غامضة داخل سيارته بمنطقة العجوزة

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تابع موقع مصر 365 بقيام “نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية” بالعثور على حرز فارغ الطلقة النارية التي عثر عليها بسيارة الضابط في منطقة العجوزة، وقد أمرت النيابة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية المستشار “وائل الدرديرى” بندب مجموعة من خبراء الأدلة الجنائية من أجل فحص فارغ العيار الناري وبيان نوعه.

وأمرت “نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية” بفحص السلاح الميري الخاص بالضابط ومقارنته مع العيار الناري الفارغ الذي تم التحفظ عليه من قبل النيابة مع بيان ما إذا كان متطابقين أم لا والذي سوف يتم تحديد التطابق من قبل “مصلحة الطب الشرعي”.

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وقد نتج عن المناظرة التي تم إجرائها من قبل رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة المستشار “محمد شرف” أن الجثة التي عثر عليها في منطقة العجوزة هي جثة لشاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطلق ناري في منطقة الصدر نتج عنه دخول الطلقة وخروجها من صدره ومقعد السيارة وخرجت من الناحية الأخرى.

وقامت النيابة بإصدار أمر بالتحفظ على ظرف الرصاصة النارية التي تم العثور عليها في سيارة الضابط، وأعلنت التحقيقات الأولى أن القتيل هو الضابط الذي يسمى “م. ر” ضابط في الشرطة المصرية بفرقة مباحث مديرية أمن محافظة الجيزة، وقد تم العثور على كمية من الأدوية المضادة للاكتئاب في سيارة الضابط بالإضافة إلى العثور على سلاحه الميري.

وقد تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء عصام سعد إخطار بالعثور على جثة داخل سيارة في منطقة العجوزة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتبين من الفحص الأول لأوراق هوية الضابط التي عثر عليها داخل السيارة أنها لضابط برتبة ملازم أول بفرقة المباحث، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت على الفورة بإجراء معاينة تصويرية ومعاينة الجثة بمستشفى الشرطة ليتم بعدها البدء في إجراء التحقيقات الجنائية.

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