“مباحث التموين” تضبط 3 مسؤولين بالإسكندرية بتهمة الاستيلاء على المال العام

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام “الإدارة العامة لمباحث التموين” بضبط ثلاثة مسؤولين في مديرية تموين محافظة الإسكندرية بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، وقد وردت معلومات عن هذه الواقعة إلى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية اللواء “أنور سعيد”.

وقد أعلنت المعلومات أن مدير مديرية تموين محافظة الإسكندرية بالتعاون مع كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين محافظة الإسكندرية ورئيس خزينة المديرية يقومون بمزاولة أنشطة ضد القانون ويقومون بالتواطؤ من أجل الاستيلاء على الأموال العامة التي تم تخصيصها من قبل الدول المصرية إلى المواطنين المخصص لهم الدعم السلعي، عن طريق الاحتفاظ بكمية ضخمة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين داخل مكاتبهم.

Advertisements

وأعلنت التحريات الأمنية أن بطاقات التموين الذكية قد تم استخدامها من قبل موظفي مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية من أجل الاشتراك مع المسؤولين الثلاثة في صرف المقررات التموينية والتي تتضمن على الخبز إلى جانب فروق النقاط التموينية لحسابهم الشخصي ودون علم من أصحاب البطاقات التموينية مما أدى إلى إهدار أموال الدعم السلعي وحرمان فئة محدودي الدخل من الحصول على حقهم في الحصول على السلع المدعمة.

وعقب تقنين الإجراءات على المتهمين الثلاثة تم صدور إذن من قبل “النيابة العامة” وقامت مجموعة من الجهات الأمنية تحت قيادة وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين بمحافظة الإسكندرية وبرئاسة مساعد المدير لمنطقة غرب ووسط الدلتا بالتعاون مع “مديرية أمن محافظة الإسكندرية” من ضبط المسؤولين الثلاثة المتهمين في الاستيلاء على الأموال العامة.

وقد تم التحفظ على 10071 بطاقة دعم سلعي خاصة بالمواطنين قام الموظفين الثلاثة بتجميع هذه البطاقات من أجل الحصول على الدعم السلعي المقرر لحسابهم الخاص وتم العثور أيضا على بعض المستندات ليتم عرضها على النيابة العامة، كما تم أيضا العثور على سبعة وسبعين بطاقة تم استخدامها في صرف مائتين وستين ألف رغيف خبز مدعم.

أقرا المزيد “مهران” يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “المصيلحي” بتهمة إهدار المال العام