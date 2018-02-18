“جنوب القاهرة” تخلي سبيل 36 متهماً بسبب التجمهر أمام قسم المقطم

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن “غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة” تحت رئاسة المستشار أحمد سعفان حيث أعلن عن إخلاء سبيل ستة وثلاثين متهم بالتجمهر أمام “قسم شرطة المقطم”.

وقد تم إلقاء القبض على ستة وثلاثين من المتهمين بالتجمهر أمام “قسم شرطة المقطم” على خليفة احتجاجاً لمقتل السباب “محمد عبدالحكيم” الشهير “بعفروتو” بعد قيام عناصر شرطة قسم المقطم بإلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات.

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وقد أعلنت محكمة جنوب القاهرة اليوم عن قرارها بالأفراج عن ستة وثلاثين شخص من المتهمين بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم بكفالة مالية قدرتها خمسة آلاف جنيه مصري لكل منهم.

وطالب دفاع المتهمين الممثل في المحامي رفعت الباشا، والمحامي معتز طارق بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة، وقد نسبت النيابة تحت رئاسة من المستشار مصطفى بركات توجه تهمة التجمهر وحرق سيارتي تابعتين لشرطة المقطم إلى جانب تهمة مقاومة السلطات إلى المتهمين، إلى جانب تهمة محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة “مولوتوف”.

ويجدر هنا الإشارة أن ما يقارب من مائة شخص من أصدقاء وأقارب المتهم محمد عبدالحكيم الشهير بعفروتو الذي توفى في قسم شرطة المقطم قد قاموا بالتجمهر أثناء القسم وزعموا أن المتهم تعرض للتعذيب والذي أدى إلى موته داخل القسم، وهو ما نفته “مناظرة النيابة العامة” مع تقرير هيئة الطب الشرعي.

وقد نفت مناظرة النيابة العامة وجود أي آثار تعذيب على جسد المواطن “محمد عبدالحكيم ” الشهير بعفروتو، إلا أن التقرير الصادر عن هيئة الطب الشرعي أعلن أن وفاة المواطن “عفروتو” قد نتجت بسبب نزيف في البطن وتهتك في الطحال.

وهذا ما أكد للنيابة العامة واقعة التعذيب الذي أدى إلى القتل مما أدى إلى إحالة ضابط المباحث وكذلك أمين شرطة قسم المقطم إلى محاكمة الجنائية بتهمة التعذيب الذي أدى إلى القتل.

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