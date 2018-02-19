نشوب حريق في قطار 963 إكسبريس بمحطة شبرا الخيمة

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تابع موقع مصر 365 عن إعلان مصادر رسمية عن وقوع حادث حريق في قطار شبرا الخيمة وقد تأكدت المصادر من اندلاع الحريق في دورية المياه في العربة الأولى من قطار القاهرة الإسماعيلية، وقد تم السيطرة على الحريق دون خسائر تذكر.

صرحت المصادر أن ما يتم تداوله حول وقوع إصابات وضحايا أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وقد أعلنت هيئة سكك حديد مصر أن حركة القطارات قد عادت إلى طبيعتها بعد السيطرة على الحريق على خط القاهرة/ الإسماعيلية في الساعات الأخيرة من مساء اليوم.

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وأعلنت هيئة سكك حديد مصر أن الحريق قد شب في قطار يحمل رقم تسعمائة وثلاثة وستين اكسبريس القاهرة/ الإسماعيلية، وقد نشب الحريق بالتحديد في محطة شبرا الخيمة، حينما لاحظ الركاب انبعاث دخان بشكل كثيف من إحدى دورات المياه في القطار المجاورة للجرار.

وعلى الفور تم تدخل الجهات المسؤولة في هيئة سكك حديد مصر ليتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر أو ضحايا حادث الحريق الذي شب في القطار.

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