“”النيابة” تصدر أمر بحبس “ريهام سعيد” 4 أيام بتهمة التحريض على خطف الأطفال

Advertisements

تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن “نيابة شرق القاهرة الكلية” تحت رئاسة المحامي العام الأول المستشار “إبراهيم صالح” في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، بحبس الإعلامي الشهيرة ومقدمة برنامج “صبايا الخير” الاعلامية “ريهام سعيد” أربعة أيام على ذمة التحقيقات الأولية.

وجاء إجراءات حبس الإعلامية “ريهام سعيد” على خلفية توجيه تهمة لها بالتحريض على خطف الأطفال، وقد باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت رئاسة المستشار “إسلام الجوهري” ووكيل أول النيابة المستشار “أحمد عاصي” ليتم مباشرة التحقيق مع ريهام سعيد والذي استمر طول يوم الأحد السابق، وحضر مع الإعلامية محاميها “جميل سعيد”.

Advertisements

التحقيق مع ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف الأطفال

وخلال التحقيقات قامت الإعلامية ريهام سعيد بنفي التهمة الموجه إليها، ونفت أيضا تسلمها أي قرار أو أي استدعاء من النيابة للتحقيق معها أو ضبطها وإحضارها في واقعة “التحريض على خط الأطفال” لذلك قامت بتسليم نفسها إلى النيابة العامة تبعاً لما جاء في التحقيقات.

وأعلنت ريها سعيد أنها ظلت خلال الفترة الأخيرة في مسكنها القائم في الجيزة، وتأخر عن الإدلاء بأقوالها بسبب رعايتها لطفلها الرضيع، وأكدت أن حلقة “خطف الأطفال” كانت لخدمة أطفال الدولة المصرية.

وقد بدأت تفاصيل الواقعة بعدما عرضت الإعلامية “ريهام سعيد” عبر برنامجها “صبايا الخير” بعرض مقطع فيديو أدعت فيه نجاح البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهليتهم، كما تم عرض مداهمة الشرطة لإلقاء القبض على ثلاثة متهمين في الواقعة واعترف واحد منهم بإن معدة البرنامج هي من حرضته على خطف الأطفال.

قناة النهار تقرر وقف برنامج صبايا الخير بشكل نهائي

وأعلنت إدارة قناة النهار الفضائية عن قرارها بإيقاف بث برنامج صبايا الخير بصورة نهائية ليتم حذفه من خريطة القناة الفضائية إلى حين الانتهاء من التحقيق مع الإعلامية “ريهام سعيد، والمنتج الفني للبرنامج ورئيس تحرير البرنامج”.

وقد جاء قرار قناة النهار الفضائية عن برنامج الإعلامية ريهام سعيد بعد عقد عدة جلسات ليتم تحديد مصير البرنامج بعد صدور حكم قضائي بحبس الإعلامية ومنتج البرنامج ورئيس تحرير البرنامج لتورطهم في قضية التحريض على خطف الأطفال.

أقرا المزيد نشوب حريق في قطار 963 إكسبريس بمحطة شبرا الخيمة