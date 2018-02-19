“جنايات الجيزة” تصدر حكم بالإعدام والمؤبد والمشدد على متهمي “خلية أوسيم”

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تابع موقع مصر 365 إعلان “محكمة جنايات الجيزة” التي تم عقدها في “أكاديمية الشرطة” اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن معاقبة أربعة متهمين في القضية المعروفة تحت مسمى “خلية أوسيم” بالإعدام شنقاً بعد الاطلاع على رأي فضيلة مفتي الديار المصرية بشأن إعدامهم.

أسماء المعاقبين بالإعدام في خلية أوسيم

والمعاقبين بالإعدام هم “عمر محمود جمعة، عمر محمد علي حكم عليهم غيابياً، وأحمد خالد عبدالمحسن، وبكر محمد السيد محمد أبو جبل”، كما تضمن حكم “محكمة جنايات الجيزة الحكم على أربعة عشر متهم آخرين حضورياً.

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أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بخلية أوسيم

وقد أمرت محكمة جنايات الجيزة بالحكم على “مصطفى عبدالباسط، محمود كمال، وحسين محمد علي الزيني، أمين طلعت حسنين، وخالد أحمد عبدالحميد، أسامة السيد عباس، منصور السيد منصور، عبدالرحمن خالد عبدالمحسن، محمود خالد، احمد حسن علي، أحمد خالد، محمد كامل الشهاد، ياسر عبدالناصر، محمد فوزي عبدالعاطي” بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً.

أحكام غيابية في خلية أوسيم

كما أعلنت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أخرين بالسجن المؤبد غيابياً ومصادرة المضبوطات على كل من “أحمد سعيد عباس، وأحمد حمزاوي محمد، وعلي أمين سليمان، محمد حسام عشوش “ميدو حسام”، محمود الساندويني، ومحمد علي أمين عبداللاه، وأحمد حسن عبداللاه، محمد علي عبداللاه، إسلام علي الشاهد، وأمين رحيم غراب، محمد عبدالتواب حسين، ومجدي محمد مصطفى”.

وقد تم إصدار الحكم القضائي تحت رئاسة المستشار “شعبان الشامي” وعضوية أسامة عبدالظاهر، ومحمد كامل عبدالستار، وسكرتارية أحمد رضا، وأيمن القاضي، وقد نسبت “النيابة العامة” إلى جميع المتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية متطرفة إرهابية، وكان هدفها هو تعطيل القانون والدستور، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وتهديد رجال الضبط القضائي باستخدام الإرهاب والعنف.

التهم الموجهة إلى خلية أوسيم

كما وجه النيابة العامة إلى المتهمين المشاركة في المظاهرات والتحريض عليها بمخالفة القانون دون الحصول على تراخيص، وقد وجه المتهمين التاسع والثامن في القضية تهم حيازة الذخيرة والأسلحة إلى جانب اتهامهم بمحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

كما قامت المتهمين بتهديد أهالي منطقة أوسيم بزرع عبوة هيكلية أمام “مجلس مدينة أوسيم” بالإضافة إلى اتهام المتهمين العاشر والسابع والحادي عشر والثاني عشر في قضية أوسيم بوضع عبوة مماثلة أمام المبنى التابع لشركة الكهرباء بأوسيم.

كما قام المتهمين باستهداف منزل المستشار “فتحي البيومي” بسبب إصداره حكماً ببراءة الذي شارك في إصدارة على وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” حيث قاموا بزرع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة المستشار ولم ينجح مخططهم بسبب عدم وصول تأثر التفجير إلى داخل منزل المستشار.

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