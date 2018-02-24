“الصحة” مصرع 8 أفراد وإصابة 22 أخرين بحادث انفجار أتوبيس عمال بالطريق الدولي

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تابع موقع مصر 365 وقوع حادث على طريق البحيرة الإسكندرية الدولية وهو حادث تصادم بين أتوبيس عمال كان يستقله عدد من العاملين التابعين إلى أحد الشركات مع سيارة نقل، وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في الأتوبيس مما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من العمال المستقلين للأتوبيس.

وقد أدى حادث السير عن تعطل طريق الإسكندرية الدولي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث من أجل نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقد تلقى اللواء “مصطفى النمر” مدير أمن محافظة الإسكندرية إخطاراً من مدير إدارة الحماية المدنية عن الحادث.

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وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث بصحبة سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وأكدت بعض من المصادر أن الحادث قد أسفر إلى الوقت الراهن عن ثمانية أشخاص وإصابة اثنين وعشرين أخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل حادث السير الأليم الذي وقع اليوم الموافق السبت حيث تعرض أتوبيس كان يقل ما يقارب من ثلاثين عامل من قريبة عبيس الثالثة على الطريق الدولي ما بين محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة.

تصادم أتوبيس العمال مع أحد جوانب الطريق وبالتحديد عند “التل توار” وما ترتب عليه بإحداث خلل في عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلاب الأتوبيس وشبت النيران في الأتوبيس.

والأتوبيس يتبع شركة فتحي محمود، ونجح الأهالي في استخراج عدد ثمان جثث متفحمة ولا يزال هناك عدد آخر من المتوفين داخل الأتوبيس، كما أعلنت مصادر أمنية عن وقوع انفجار في الأتوبيس، وجاري التحقيق في الحادث.

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