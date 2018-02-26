انهيار عقار سكني من 3 طوابق بجوار العقار المنهار بمنشأة ناصر

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تابع موقع مصر 365 انهيار عقار سكني مكون من ثلاث طوابق وخالي من السكان مجاور للعقار المنهار في منطقة “منشأة ناصر”، وانتقل على الفور رجال محافظة القاهرة ورجال الحي وبصحبتهم لودر من أجل رفع الركام من مكان الحادث.

كما أعلنت مصادر مسؤولة عن إزالة عقار أخر قد أوصت “اللجنة الهندسية” والتي قامت بمعاينة المباني في منطقة منشأة ناصر بإزالته لعدم تكرار سقوط ضحايا أخرين، حيث أوضحت تقرير اللجنة الهندسية أن هناك عقارين قد تأثرا وبشدة من العقار المنهار مما أدى إلى ظهور شروخ بالمباني المجاور للعقار المنهار.

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وأشارت المصادر المسؤولة أنه قد تم العمل على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار، وتبين وجود العديد من المنازل السكنية التي لا تصلح للمعيشة وسوف يتم إجراء أعمال إزالة لبعضها خلال الفترة القليلة القادمة.

وأعلن نائب محافظ القاهرة اللواء “محمد أيمن عبدالتواب” أن عدد من ضحايا انهيار العقار السكني في منشأة ناصر والذي أنهار يوم الخميس السابق وصل عددهم إلى اثنى عشر شخصاً بعد الانتهاء من عمليات البحث أسفل انقاض العقار.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن العقار المنهار يعد من العقارات السكنية القديمة والتي ليس لها أي بيانات في الحي، وقد تم إقامته خلال عام 1970، ولم ترد إلى الحي أي مشاكل إنشائية به من قبل السكان، وأضاف أن عدد كبير من العقارات القائمة في حي منشأة ناصر تم إقامته على أراضي تتبع الدولة وكلها تعد مباني غير مرخصة، وبالتالي ليس لها أي بيانات في الحي.

وأكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب أن المسؤولين في الحي يتحركون بناء على شكاوى ترد من الأهالي القاطنين في العقارات السكنية على أن يتم إدراج اللجان المتخصصة لفصح الحالة الإنشائية للمبنى السكني ليتم تحديد مدى الخطورة الجيولوجية والخطورة الإنشائية.

وأضاف أن العقار المنهار في منشأة ناصر لا يقع في منطقة خطرة من الناحية الجيولوجية، وأشار أن المناطق الخطرة من الناحية الجيولوجية قد تم إخلائها بالتدريج من قبل المحافظة تبعاً لخطة التطوير العشوائية للمحافظة.

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