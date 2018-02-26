تحديد موعد محاكمة “ريهام سعيد” بتهمة خطف الأطفال والإتجار بالبشر

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تابع موقع مصر 365 إعلان “محكمة استئناف القاهرة” تحت رئاسة المستشار “عاد بعبش” تحديد جلسة التاسع عشر من شهر مارس القادم لعام 2018 البدء في أولى جلسات محاكمة الإعلامية الشهيرة “ريهام سعيد” وسبعة آخرين من المتهمين والذين من بينهم فريق إعداد برنامج صبايا الخير، في قضية التحريض على خطف الأطفال والإتجار بالبشر.

وقررت النيابة أن يتم أجراء أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة ثلاثة وعشرين من محكمة جنايات الجيزة تكون تحت رئاسة المستشار “السيد البدوي”، وقد أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار “إبراهيم صالح” قبل أسبوع بإحالة الإعلامية “ريهام سعيد” وسبعة آخرين من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام “محكمة الجنايات”.

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وقد تم إجراء التحقيقات من قبل فريق من محققي “نيابة حوادث شرق القهارة الكلية” والتي ضمت مدير النيابة “أحمد عاصي”، ووكيلي النيابة “أحمد خالد، ومصطفى مخلوف” وبرئاسة رئيسي النيابة إسلام الجوهري.

وقد قامت النيابة بتوجيه التهم التالية إلى ريهام سعيد وسبعة آخرين ومنها التحريض والاشتراك في اختطاف طفلين، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأمن، والإتجار بالبشر، وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها “النيابة العامة” وأيدت على صحة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الإعلامية وفريق إعداد برنامج “صبايا الخير” قد قاموا بارتكاب واقعة اختطاف الأطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية عن وقائع خطف الأطفال وجريت بتحريض من فريق الإعلام ومقدمة البرنامج.

وقد تضمن تحقيقات النيابة العامة اعترافات تفصيلية قد تم الأدلاء بها من قبل أحد المتهمين تفيد أن ريهام سعيد بمساعدة باقي المتهمين قاموا بتحريضهم على ارتكاب وقائع اختطاف طفلين والاتجار بالبشر.

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