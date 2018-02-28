أسماء المصابين في حادث تصادم قطاري بمحافظة البحيرة

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تابع موقع مصر 365 انتقال فريق من “نيابة جنوب دمنهور” إلى “المستشفى العام بإيتاي البارود” من أجل استجواب مصابي حادث قطاري المناشي قبل أن يتم نقلهم على مقر المستشفى العام القائم في دمنهور.

وأعلن مدير المستشفى العام بايتاي البارود أن المستشفى قد قامت اليوم باستقبال سبعة مصابين وجاري العمل على إجراء العلاج الأولى لهم، بالإضافة أن هناك ستة عشر مصابأً أخرين في الانتظار، كما أعلنت مصادر أخرى عاملة في المستشفى عن تحويل سبعة جثث إلى “المستشفى العام بدمنهور”.

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ومن أسماء المصابين التالي “هدى محمد جوهر البالغة من العمر سبعة وأربعين عاماً مصابة باشتباه في كسر بالحوض وفقرات في العمود الفقري، ومحمد تعيلب عبداللطيف البالغ من العمر اثنين وأربعين سنة مصاب بكسر في الأسنان والفك ليتم بعدها إحالته إلى مستشفى خاص لاستكمال العلاج اللازم له، وأمل محمد عبدالعزيز جاب الله البالغة من العمر اثنين وأربعين سنة مصابة بكسر في الفقرات القطنية”.

ومن المصابين أيضا “محمد عبدالخير أحمد بلال البالغ من العمر سبعة وأربعين عاماً مصاب في منطقة الصدر، وإبراهيم محمد ونس البالغ من العمر خمسين سنة مصاب بكدمة من الساعد الأيسر، واشتباه فى إصابته أيضا بخلع في الساعد الأيسر، وأحمد عبدالشافي البالغ من العمر 11 سنة مصاب بكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وكذلك أحمد حمدي إسماعيل قطب الشناوي البالغ من العمر ثمانية عشر سنة مصاب بكدمة في العين واشتباه ما بعد الارتجاج”.

وقد كان حادث تصادم القطارين في خط المناشي “القاهرة إيتاي البارود” بين محطتي الطيرية وأبو الخاوي التابعة إلى مركز كوم حمادة القائمة في محافظة البحيرة مما أسفر عن مصرع اثنى عشر مواطن وإصابة ثلاثة عشر أخرين تبعاً للتصريحات الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن المصابين وحالات الوفاة التي أسفر عنها حادث اصطدام القطارين.

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