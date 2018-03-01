نشوب حريق “بمحطة تموين القطارات بالسولار” في المنيا

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تابع موقع مصر 365 نشوب حريق في “محطة تموين القطارات بالسولار” القائمة في محافظة المنيا المصرية دون أي تأثير على حركة سير القطارات في منطقة الوجه القبلي”.

وقد أعلنت المصادر المسؤولة في “هيئة سكك حديد مصر” عن نشوب حريق في المحطة المصرية المسئولة عن تموين قطارات الوجه القبلي بالسولار، وأضافت المصادر المسؤولة في الهيئة أنه فور عملها بنشوب الحريق تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التابعة لمحافظة المنيا للوصول إلى موقع الحريق بأقصى سرعة قبل امتداده إلى “حرم السكك الحديدية”.

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وأوضحت المصادر المسئولة في هيئة سكك حديد مصر أنه قد تم تحرير محضر بالواقعة نشوب الحريق في محطة تمويل القطارات بالسولار بمحافظة المنيا من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى وقود الحادث.

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