والد ضحية “أوليكس” يكشف تفاصيل قتل نجله بغرض السرقة

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تابع موقع مصر 365 واقعة قتل شاب رغب في شراء لاب توب من على موقع “أوليكس” للتسوق الإلكتروني، حيث أعلن والد الشاب المجني عليه والذي يسمى “محمد” أن نجله قد اعتاد البيع والشراء من خلال المواقع الإلكترونية.

وأضاف والد المجني عليه أن نجله قد رغب في شراء لاب توب ماركة آبل من خلال موقع أوليكس، وحينما شاهد الإعلان عن اللاب بنفس المواصفات التي يطمح فيها بقيمة عشرة آلاف جنيه وتواصل مع البائع من أجل إتمام الصفقة عبر شبكة الإنترنت.

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وأشار أنه في يوم التسليم فوجئ نجله بالنزول يوم الأربعاء السابق لإتمام صفقة شراء اللاب توب وتخوف من إبلاغ والده حتى لا يرفض إتمام الصفقة، وفوجئ بوجود ثلاث من الشباب في انتظاره وأشهروا في وجه السلاح الأبيض راغبين في الحصول على مبلغ العشرة آلاف جنيه، وحينما رفض المجني عليه طعنوه بالسلاح الأبيض بغرض سرقته وسرقة هاتفه المحمول حتى فارق الحياة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من العثور على جثة شاب يبلغ من العمر عشرين عاماً، وبدء على الفور التحريات وتم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين واعترفوا بارتكابهم الجريمة بغرض السرقة وحينما رفض المجني عليه تسليم النقود طعنوه بالسلاح الأبيض حتى فارق الحياة.

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