سرور يدافع عن صفوت الشريف أمام الجنايات اليوم بقضية الكسب الغير مشروع

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تابع موقع مصر 365 بداية إجراءات محاكمة رئيس مجلس الشورى الأسبق محمد صفوت الشريف وأسرته في محكمة جنايات القاهرة تحت رئاسة المستشار “عبدالتواب إبراهيم” في قضية الكسب الغير مشروع والتي تم عقد جلستها داخل غرفة المداولة.

وقد قامت هيئة محكمة جنايات القاهرة خلال الجلسة بالاستماع إلى الدكتور “أحمد فتحي سرور” والذي أكد أنه جاء اليوم من أجل الدفاع عن موكله، وأضاف أنه لم يأتي من أجل انقضاء الدعوى القضائية الجنائية أو التصالح.

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وأوضح الدفاع عن محمد صفوت الشريف أن القضية قائمة فقط على استغلال النفوذ بطريقة تعد غير مشروعة إلا أن محكمة النقض قد نفت تلك التهمة إلى جانب أن النيابة العامة لم تقدم أي أدلة جديدة في القضية، وأشار أن المبالغ التي قد تم ذكرها في القضية غير معلوم مصادرها.

وقد أعلنت محكمة استئناف القاهرة تحت رئاسة من المستشار سري الجمل والذي قام بتحديد الجلسة السابقة من أجل بدء المحكمة بعدما تم تسلم القضية من قبل محكمة النقض من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد المتهم والذي يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة تقدر بحوالي مائتين وتسعة مليون جنيه وسبعمائة ألف جنيه مصري في اتهامه باستغلال النفوذ، وتم إصدار القرار بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

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