عاجل: سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومصرع جميع ركابها

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أفادت الأنباء العاجلة الصادرة صباح اليوم الأربعاء بتحطم طائرة عسكرية جزائرية كانت تحمل أكثر من مائتان شخص، وذلك قرب المطار الجزائري “بوفاريك”، فيما أكدت بعض المصادر الإعلامية أن عدد ضحايا هذا التحطم قد أرتفع، ويقدر بنحو 200 فرد.

وسقطت الطائرة العسكرية ذات الطراز “إليوشين” الروسية الصنع، بمزرعة كانت على قرب من الطريق السريع، فيما هرعت عربات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ جرحى الطائرة المنكوبة، وأبدى أحد المصادر العسكرية تأكيده على عدم نجاة أي فرد من أفراد الطائرة العسكرية المنكوبة، وأكدت بعض المصادر المحلية أن أغلبهم عسكريين.

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وأخبر أحد المحللين العسكريين أن الطائرة المنكوبة كانت على ارتفاع قدره 300 متر، فيما شاهد بعض شهود العيان اشتعال النيران في الطائرة.

والجدير ذكره أن بوفاريك هي من إحدى بلاد ولاية البليدة وتبتعد عن مقر البليدة ثلاث عشر كيلو متر، وتبعد عن العاصمة (الجزائر) بنحو خمس وثلاثون كيلو متر، ويوجد بهذا المكان مطار عسكري، وأن حالة الطقس في المنطقة التي سقطت بها الطائرة العسكرية ليس مستقر منذ 48 ساعة وازداد بها الرياح القوية في هذا الوقت.