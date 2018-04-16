“سكك حديد مصر” تعلن تصادم قطار بتروسيكل بمطروح

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الموافق الاثنين عن اقتحام تروسيكل لا يحمل لوحات معدنية شريط السكك الحديدية في مكان غير معد للعبور وسائل النقل في المنطقة ما بين غزال والضبعة على خط القباري مطروح وبعد التصادم فر صاحب التروسيكل هارباً.

وقد أكدت هيئة السكك الحديد في البيان الصادر عنها تعليقاً على الحادث التالي “أنه أثناء مسير قطار يحمل رقم ستمائة وتسعة وأربعين ركاب مطروح الإسكندرية فوجئ سائق القطار بتروسيكل يقوم باقتحام شريط السكة الحديد في مكان غير معد للعبور وقد تم الاصطدام به وإلقائه خارج السكة بدون أي وفيات أو إصابات”.

Advertisements

وقد أهاب هيئة السكة الحديد بجموع قائدي المركبات بعدم عبور شريط السكك الحديدية إلا من خلال الأماكن المخصصة لهذا الغرض في إطار حرص الهيئة على سلامة الأرواح وسلامة مسير قطارات السكك الحديدية.

أقرا المزيد سامح شكري يتوجه إلى بوروندي لبحث القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية