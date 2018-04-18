النقض: الحكم في طعن “أبو تريكة” و 1537 آخرين في 2 يوليو القادم

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تابع موقع مصر 365 إعلان محكمة النقض عن حجز الطعن المتقدم به اللاعب “محمد أبو تريكة” وألف وخمسمائة وسبعة وثلاثين أخرين على قرار وضعهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

وقد أعلنت المحكمة أن الحكم في ذلك الطعن سوف يكون في الجلسة القضائية المقرر انعقادها في الثاني من شهر يوليو القادم لعام 2018، ويجدر هنا الإشارة أن الدائرة السادسة شمال التابعة إلى محكمة جنايات القاهرة قد قامت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على “قائمة الكيانات الإرهابية”.

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كما تم إدراج ما يقارب من ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثين شخص أخرين على ذمة القضية المسجلة برقم ستمائة وثلاثة وخمسين لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار القضائي، ويترتب على ذلك من آثار تبعاً للمادة سبعة من قانون عام 2015، وذلك في تاريخ الثاني عشر من شهر يناير لعام 2017.

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