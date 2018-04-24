«سعاد» تقتل ابنها «عبد الرحمن» مع طليقها: «كنت بأدبه»

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نيابة حوادث شرق القاهرة ، تباشر حاليًا تحقيقاتها ، مع ربة منزل وطليقها ؛ لاتهامهما بتعذيب ابن الأولى ، بزعم تأديبه .

قسم شرطة « عين شمس » في القاهرة ، كان قد تلقَّى إخطارًا من مستشفى « عين شمس » ، يفيد باستقبال طفل يدعى « عبد الرحمن هيثم محمد شفيق » ، ويبلغ من العمر 5 سنوات ، ويقيم في « مساكن عين شمس » الكائنة دائرة القسم .

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وصل الطفل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة ، رفقة الأهالي ، ووافته المنيّة ، إثر إصابته بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم ، وتوقف في عضلة القلب ، ووجود آثار لحروق في الجسم ، نتيجة إطفاء السجائر في جسده .

تحريات المباحث وجمع المعلومات ، أفادت بقيام ربة منزل تدعى « سعاد . ح » ، وتبلغ من العمر 31 عامًا ، وتقيم في دائرة القسم ، وهي والدة المجني عليه ، بالاشتراك مع « بيومي . أ » ، ويبلغ من العمر 36 عامًا ، وهو عاطل ، ويقيم في العنوان ذاته وطليق الأولى ، بالاعتداء على المجني عليه « عبد الرحمن » ، بالضرب والتعذيب ، وإحداث ما به من إصابات حتى الموت .

قوات الأمن ألقت القبض على ربة المنزل وطليقها ، وعثر في مسكنهما داخل الشقة على شقيق المتوفى ، ويدعى « يونس محمد شفيق » ، ويبلغ من العمر 6 سنوات ، ومقيد بقطعة من القماش ، وبه إصابات عبارة عن كدمات متفرقة في الجسم .

وبمواجهة المتهم والمتهمة ، بالمعلومات والتحريات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية ، اعترفا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه .

وقالت « سعاد » ، إنَّه عقب حبس زوجها (والد المجني عليهما) ، ويدعى « هيثم محمد شفيق مغازي » ، وهو مسجَّل خطر ، ومقيد الحرية في سجن المرج على ذمة قضية تبديد ، أقامت رفقة المتهم الثاني « طليقها » ، وأنهما اعتادا الاعتداء على المتوفى والمجني عليه ، لإحداثهما ضوضاء ، وبقصد تأديبهما ، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني .