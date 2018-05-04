التفاصيل الكاملة حول حادث انفجار إطار طائرة مصر للطيران أثناء هبوطها

Advertisements

التفاصيل الكاملة حول حادث تعرض طائرة مصر للطيران للانفجار في أحد إطاراتها، خلال هبوطها بأحد ممرات مهبط طائرات القاهرة الدولي، وقد كانت الطائرة تقل عدد من المعتمرين القادمين من الأراضي المقدسة المملكة السعودية، حيث تم إنزال المسافرين على نحو سريع وسحب الطائرة لممر الطوارئ لتحويل الإطارات.

ومن جهته، شددت مصادر داخل مهبط طائرات القاهرة الدولي، أن الطائرة رقم 650 المقبلة من المدينة المنورة، والتي قد كانت تقل على متنها 140 راكبًا، انفجرت إحدى إطاراتها خلال هبوطها داخل مهبط طائرات القاهرة الدولي، وعلى الفور توجه رجال الإرشاد لمكان التفجير.

Advertisements

كما ذكر، أنه تم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ داخل مهبط طائرات القاهرة الدولي، وتم بيان وحدات الصيانة لسرعة السياق إلى ممر الطوارئ لتحويل النظام في أقل من 60 دقيقة حتى لا تتم أية تطورات في الطائرة ذاتها.

وشددت مصادر من داخل مهبط الطائرات، أن المسافرين الـ 140 الذين كانوا على متن الطائرة رقم 650، بحالة جيدة، حيث تم سحبهم على نحو سريع من داخل الطائرة لسحبها إلى ممر الطوارئ خوفا من تفاقم الوضع.