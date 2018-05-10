اليوم.. استكمال إعادة محاكمة مرسي وبديع وآخرين في «التخابر مع حماس»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، اليوم الخميس ، استكمال القضية المعروفة إعلاميا ، بـ« التخابر مع حماس » ، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ، إضافة إلى 23 من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية ، على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان ، محمد بديع .

وتستكمل المحكمة ، في جلستها اليوم الخميس ، عرض الأحراز في إعادة المحاكمة ، بتهمة التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها ، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر .

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وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين في القضية ، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد ، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لصالحها ، إضافة إلى تمويل الإرهاب ، والتدريب العسكري بقصد تحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان ، وارتكاب أفعال تمس باستقلال البلاد ، ووحدتها وسلامة أراضيها وأمنها .