«انقلاب سيارتين وتعطل أتوبيس».. كثافات مرورية في شوارع مصر

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شهد شارع بورسعيد – العروبة ، صباح اليوم الأحد ، كثافات مرورية ، بعد تعطل أتوبيس من الحجم الكبير ، أعلى الطريق ، في الاتجاه من ( بورسعيد – المناصرة ) ، وهو الأمر الذي أدى ، إلى توقف حركة المرور في الشارع ، بينما انتقلت أوناش المرور ، لسحب الكثافات المرورية من الطريق .

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة ، أعلى شارع بورسعيد ، بوجود أتوبيس معطل ، أدى إلى كثافات مرورية ، وفورا ، انتقل رجال المرور إلى مكان الأتوبيس ، لتسيير حركة السيارات .

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وفي سياق متصل ، شهد الطريق الدائري عند وصلة المريوطية ، انقلاب سيارة نصف نقل ، محملة باﻷرز ، الأمر الذي أدى إلى ظهور كثافات مرورية ، في الاتجاه القادم من القوس الغربي باتجاه المنيب ، وفورا ، انتقلت الخدمات المرورية ، لتسيير الحركة وتسهيل سير السيارات .

غرفة عمليات اﻹدارة العامة للمرور ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائري المريوطية ، بالحادث ، وفورا ، انتقل رجال المرور إلى مكان انقلاب السيارة ، بناء على تعليمات اللواء عصمت اﻷشقر ، مدير إدارة المرور ، لرفع حطام الحادث ، وتسيير الحركة المرورية .

وفي السياق ذاته ، ظهرت كثافات مرورية أما السيارات ، إثر انقلاب سيارة نقل ، محملة بالخردة ، عند مطلع الطريق الدائري ، القادم من طريق الإسكندرية الزراعي ، باتجاه الوراق ، وأغلقت إدارة المرور المطلع ، لحين رفع حطام الحادث .

ومن أجل تسيير الحركة في الشارع ، أجرت إدارة المرور ، تحويلة على الطريق ، على أن تستكمل السيارات ، رحلتها المرورية باتجاه قليوب ، والدوران يكون أول دوران ، ثم العودة مرة أخرى ، لحين رفع اﻷوناش للحادث .

وكانت غرفة عمليات اﻹدارة العامة للمرور ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة ، أعلى كوبري الدائري ، يفيد بانقلاب سيارة ، وفورا ، وجه اللواء عصمت اﻷشقر مساعد وزير الداخلية للمرور ، الخدمات واﻷوناش ، بالانتقال لمكان الحادث ، لتسيير حركة المرور .