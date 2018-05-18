القصة الكاملة لعصابة «الدكتور تامر» للاتجار بالأعضاء البشرية

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ضبطت القوات الأمنية في وزارة الداخلية المصرية ، اليوم الجمعة ، عصابة يقودها « طبيب كلى » ، تخصص أفرادها في الاتجار بالأعضاء البشرية ، عن طريق استقطاب الشباب ، وإقناعهم بالتخلي عن أعضائهم البشرية ، وذلك مقابل مبالغ مالية ، تراوحت بين 10 آلاف جنيه ، و20 ألف جنيه .

التحقيقات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية ، ذكرت أن مباحث قسم شرطة الأزبكية في القاهرة ، ضبطت أعضاء عصابة ، تخصص نشاطها الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية ، وذلك عن طريق استقطاب الشباب ، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية ، في مقابل مبالغ مالية .

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تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الأزبكية ، أثبتت تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس ، بغرض استقطاب الشباب من العمالة ، وخاصة من محدودي الدخل ، الموجودين في الميدان ، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية ، في مقابل مبالغ مالية .

وبعد تقنين الإجراءات ، ضبط المتهمين في القضية ، وتبين أنهم « نجار مسلح – 21 عاما – مقيم في الإسكندرية » ، و « عامل – 21 عاما – مقيم في مدينة السلام » ، ومحكوم عليه بالحبس سنتين ، في قضيتي سلاح .

وبمواجهة المتهمين بما ورد في تحريات القضية ، اعترفا بنشاطهما الإجرامي ، بالاشتراك مع « جزار – 31 عاما – مقيم في حي إمبابة بمحافظة الجيزة – وله معلومات جنائية مسجلة » ، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة ، في قضية اتجار بالأعضاء البشرية ، وذلك بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامي ، في الاتجار بالأعضاء البشرية .

التحقيقات أوضحت ، أن المتهم الأخير « جزار » ، ضبط حال وجوده في دائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته « سلاح أبيض » ، عبارة عن « سنجة » ، وبمواجهته بما ورد في تحريات القضية ، اعترف بنشاطه الإجرامي ، وقرر أنه يعمل لصالح طبيب ، يدعى « تامر . ز » ، ويشغل منصب رئيس قسم زراعة الكلى ، في أحد المستشفيات في المعادي ، عن طريق وسيط يعمل موظف في المستشفى ذاته ، وتقاضى عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع .

وأضافت التحريات ، أن المتهم يصطحب المتبرعين ، إلى معمل دكتورة تدعى « ميرفت . أ » ، في حي الدقي ، من أجل إجراء التحاليل الطبية اللازمة ، واعترف المتهم ، بأنه سبق وباع كليته ، قبل 10 سنوات ، بمعرفة الطبيب المذكور ، ومنذ ذلك وهو يزاول نشاطه ، في الاتجار بالأعضاء البشرية .

وبتطوير مناقشة المتهم ، اعترف بأنه استقطب 4 أشخاص ، لبيع كليتهم ، وكانوا موجودين داخل شقة مستأجرة ، في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة ، من أجل تحضيرهم لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، وتم ضبط الأربع أشخاص بإرشاده ، وهم 3 عمال ، أعمارهم « 18 – 22 – 30 عاما » ، ومقيمين في محافظات الجيزة ودمياط والقاهرة ، وبصحبتهم « نجار – 23 عاما » ، مقيم في محافظة دمياط ، وله معلومات جنائية مسجلة ، ومحكوم عليه بالحبس ، في قضيتي شيك وخيانة أمانة .

وبمواجهة المتهمين ، اعترفوا بجرائمهم ، وأضاف المتهم الأخير ، بأنه أجرى عملية تبرع بكليته ، وذلك بتاريخ 22 فبراير من العام الحالي 2018 ، داخل أحد المستشفيات في حي المعادي ، وذلك بمعرفة الطبيب المذكور ، مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه ، استلم منهم 10 آلاف جنيه ، وحضر اليوم لاستلام باقي المبلغ .

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال الواقعة ، وجار تكثيف الجهود لضبط الطبيب ، وصاحبة معمل التحاليل .