تأجيل «فض رابعة» لجلسة 22 مايو.. ودفاع «شوكان» يطالب ببراءته

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قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، اليوم السبت ، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع ، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ، و738 متهما آخرين ، في القضية المعروفة إعلاميا باسم « فض اعتصام رابعة العدوية » ، وذلك لجلسة 22 مايو الحالي ، بغرض استكمال سماع مرافعة الدفاع .

المحكمة استمعت خلال جلستها ، إلى مرافعة دفاع 5 متهمين ، طلبوا براءتهم ، تأسيسا على دفعهم ببطلان التحقيقات معهمز لمرور 24 ساعة على بدء التحقيق مع المتهمين ، كما دفعوا ببطلان التحريات ، لعدم جديتها .

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وخلال الجلسة ، استمعت هيئة المحكمة ، إلى مرافعة دفاع المصور الصحفي « محمود شوكان » ، الذي قدم مجموعة من الدفوع القانونية ، لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه ، حيث دفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات ، وبطلان القبض على المتهم ، فضلا عن دفعه ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى ، لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم ، وبطلان تحقيقات النيابة ، لعدم حضور محام مع المتهم ، في أثناء التحقيقات .

كما دفع محامي شوكان ، ببطلان ما جاء في قائمة أدلة الثبوت ، وذلك فيما قررت به النيابة ، بشأن أدلة الإسناد للمتهم ، واستحالة أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم ، فضلا عن دفعه بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة في حق المتهم ، وعدم جدية التحريات ، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة ، لوجوده في أثناء تغطية عمله كمصور صحفي .

وأضاف محامي شوكان ، خلال مرافعته ، أن موكله حصل على جائزة دولية في الصحافة ، كما قدم خطابا يحمل شهادة موثقة ، لشهادة صحفيين ، أحدهما أمريكي والآخر فرنسي ، كانا برفقة شوكان ، في أثناء تغطية الأحداث ، وأكدا أنه لم يكن يحمل معه ، سوى كاميرا التصوير .