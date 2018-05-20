مصرع 110 اشخاص ونجاة ثلاث سيدات فى تحطم طائرة ركاب بكوبا

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كشف وزير النقل الكوبي، مساء السبت، عن مصرع 110 أشخاص في حادث تحطم طائرة الركاب الذي وقع أمس الجمعة خلال إقلاعها من أحد المطارات الدولية بكوبا.

وقال وزير النقل الكوبي إن قوات الإنقاذ استطاعت أن تنتشل جهاز التسجيل الخاص بالرحلة، وأشار إلى وجود 5 أطفال بين القتلى في الحادث، وفقا لما نشرته شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

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وتابع رودريجيز أن الطائرة كان على متنها 113 شخصًا عند وقوع الحادث مما أسفر عن وفاة 110 أشخاص فيما نجا 3 سيدات من موت محقق وجارى علاجهن بإحدى المستشفيات ووصفت حالتهن بالحرجة.

وفي وقت سابق قال وزير النقل الكوبي أن عدد القتلى 113 شخصًا وهو ما تراجع عنه بعد ذلك في وقت لاحق ليؤكد وفاة 110 أشخاص في الحادث.