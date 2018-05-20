قبول استئناف «عكاشة» ووقف تنفيذ حكم حبسه في قضية الدكتوراه

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أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ، برئاسة المستشار كمال مسعود ، اليوم الأحد ، قرارا يقضي بقبول استشكال توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية ، ووقف تنفيذ حكم حبسه « سنة » ، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه ، بينما أيدت المحكمة حكم حبسه ، لحين الفصل في الطعن المقدم منه .

توفيق عكاشة ، وصل من محبسه في سجن طرة ، اليوم الأحد ، إلى محكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس ، لنظر استئناف على حكم حبسه ، وقضت المحكمة في نهاية الجلسة ، بالحكم المذكور .

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وقبل أيام ، ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة ، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة ، لصدور حكم نهائي ضده « واجب النفاذ » ، بحبسه سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه ، وبعدها تم ترحيله إلى سجن طره .

الجدير بالذكر ، أن توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية ، صادر ضده 3 أحكام بالحبس « سنة » ، في تهمة تزوير شهادة الدكتوراه ، فضلا عن صدور حكم ضده ، بالحبس 6 أشهر ، في قضية مطلقته الإعلامية رضا الكرداوي ، في تهمة « سب وقذف » ، إضافة إلى تغريمه 15 ألف جنيه ، في قضية أخرى ، رفعتها مطلقته ضده ، بتهمة البلاغ الكاذب .