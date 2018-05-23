حريق هائل في مصنع ملابس بأكتوبر.. و20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحادث

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سيطرت الحماية المدنية في الجيزة ، اليوم الثلاثاء ، على حريق هائل شب داخل مصنع ملابس ، على مساحة 2000 متر ، وذلك في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر .

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق ، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة في المكان ، دون وقوع إصابات ، لكن رجال الحماية المدنية ، واجهوا صعوبات في إطفاء الحريق ، بسبب درجات الحرارة المرتفعة .

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إدارة الحماية المدنية ، دفعت بـ 8 سيارات لإطفاء الحريق ، في بداية الحادث ، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المصنع ، بعدها رفعت الإدارة ، عدد السيارات إلى 20 سيارة ، إضافة إلى 3 سلالم هيدورليكية ، و 3 خزانات مياه كبيرة الحجم ، بينما ارتفعت اﻷدخنة بسبب الحريق ، ما أدى إلى حدوث اختناقات ، وهرولت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، للسيطرة على المصابين .

سيارات الحماية المدنية ، حاصرت الحريق من جميع الاتجاهات ، ونجحت في إخراج جميع العاملين وكميات من المنتجات ، كما سيطرت قوات الدفاع المدني ، على النيران التي التهمت كميات كبيرة من الملابس ، وانتقل المعمل الجنائي إلى مكان الحادث ، لمعاينة الحريق ، وتقدير الخسائر ، ومعرفة أسباب اشتعال النيران في المصنع .

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق ، داخل مصنع في مدينة السادس من أكتوبر ، ودفعت على الفور بسيارات إطفاء، وفرضت كردونا أمنيا وحاصرت النيران، ومنعت خطر الامتداد لباقي المجاورات ، وأخمد الحريق .