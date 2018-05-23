محاكمة عاجلة للمتهمين في قضية «قطار المناشي»

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أحال المستشار نبيل أحمد صادق ، النائب العام ، 4 متهمين في هيئة السكك الحديدية ، للمحاكمة الجنائية العاجلة ، بعد ما كشفته تحقيقات النيابة العامة ، من تسببهم في تصادم قطارين على خط المناشي « إيتاي البارود – القاهرة » في البحيرة ، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص ، وإصابة 49 آخرين .

والمتهمون في القضية ، هم : « محمد أ. ا. ح ( ملاحظ البلوك ) في محطة أبوالخاوي مركز كوم حمادة ، مصطفى ط. م ( رئيس كهربائي الإشارات ) ، عز الدين م. ب ( مساعد رئيس كهربائي الإشارات ) ، ووليد م. أ ( كهربائي الإشارات ) » ، وآحيل المتهمون للمحاكمة ، وهم محبوسون على ذمة القضية .

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البيان الصادر عن مكتب النائب العام ، أكد أن النيابة العامة ، أجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا ، واستمعت أيضا إلى أقوال المصابين ، وقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية ، والخبراء من المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة ، لإجراء الفحص الفني للحادث ، من الكلية الفنية العسكرية ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وهيئة الرقابة الإدارية .

تحقيقات النيابة العامة ، كشفت عن أن المتهم ، « محمد أ. ح » ، اشترك مع المتهمين « مصطفى ط » ، و«عز الدين م» ، و« وليد م. أ » ، في ارتكاب مخالفات عمدية ، للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية ، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم ، وذلك لتفادي بذل الجهد ، لاتخاذ إجراءات أخرى .

وأوضحت التحقيقات ، أن المتهمين تعجلوا إعطاء أمر التحويل ، من السكة الطوالي « سكة 1 » ، إلى سكة التخزين « سكة 2 » ، وذلك قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب رقم « 678 » ، للتحويلة بكامل عرباته ، ما أدى إلى تغيير مسار القطار ، بدءا من العربة الثالثة ، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي ، من العربة الثالثة من قطار الركاب رقم « 678 » ، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع ، ما أدى إلى وقوع الحادث .

ولفتت التحقيقات ، إلى حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية ، قدرت قيمتها بنحو 439 ألف جنيه ، وترتب على وقوع الحادث ، تعطيل لحركة السكك الحديدية ، قدرت قيمة خسائره ، بنحو 66 ألف جنيه .

وأضافت التحقيقات ، أن ما أتاه المتهمون من أفعال عمدية ، عرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر ، وذلك بقصد تلافي اتخاذهم الإجراءات الواجب عليهم اتباعها ، فضلا عن إخلالهم إخلالا جسيما ، بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل ، للهيئة القومية للسكك الحديدية ، ما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ، ويعرض مستقليها من الركاب للخطر ، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ، ضررا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفا ، وما نتج عن الحادث من وفيات وإصابات بحق المواطنين .