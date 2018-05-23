تعرف على أسباب انفجار مصنع في العاشر.. والقبض على صاحبه

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كشف مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء ، عن السبب وراء سماع دوي انفجار ، في مصنع غازات صناعية وطبية ، في المنطقة الصناعية الثالثة ، بدائرة قسم شرطة أول العاشر ، في مديرية أمن الشرقية .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الأربعاء ، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية ، إن القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية ، انتقلتا إلى محل البلاغ ، حيث أوضح الفحص ، انفجار خزان غاز الأكسجين ، في تلمصنع المشار إليه ، سعة 8 أطنان ، والخاص بشحن أسطوانات الغاز ، بغرض استخدامها في الأغراض المختلفة .

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وأضاف مسؤول المركز ، في بيانه ، أن الانفجار أسفر عن تصدع كامل في مبنى المصنع ، إضافة إلى انهيار البوابة الرئيسية ، وجزء من السقف ، والسور الفاصل بين المصنع وورشة ميكانيكا مغلقة ، وجزء آخر من الحائط الخلفي للورشة ، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات .

التحريات أوضحت ، أنه بسؤال مالك المصنع ، رجح أن يكون سبب الانفجار ، نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس ، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الغاز ، داخل الخزان المشار إليه ، ولم يتهم صاحب المصنع ، أحدًا بالتسبب في الحادث .

وزادت التحريات ، أن المصنع « غير مرخص » ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال مالك المصنع ، لإدارته دون ترخيص ، وعرض على النيابة العامة ، لمباشرة التحقيقات .