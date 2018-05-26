تأجيل محاكمة بديع و738 إخوانيا في «فض رابعة» حتى الثلاثاء المقبل

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أجلت محكمة جنايات القاهرة ، في جلستها المنعقدة ، اليوم السبت ، برئاسة المستشار حسن فريد ، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم المرشد العام لجماعة الإخوان ، محمد بديع ، فضلا عن العناصر الموالية لهم ، وذلك حتى جلسة الثلاثاء المقبل ، في قضية المعروفة إعلاميا ، باسم «الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية » ، بمدينة نصر .

قائمة المتهمين في القضية ، تضم عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، بينهم « عصام العريان ، محمد البلتاجي ، باسم عوده ، عبد الرحمن البر ، صفوت حجازي ، أسامة ياسين ، وجدي غنيم ، عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية ، عصام سلطان ، وطارق الزمر » ، إضافة إلى آخرين .

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النيابة العامة ، أسندت إلى المتهمين في القضية ، أنهم في أثناء الفترة ، من 21 يونيو 2013 ، وحتى 14 أغسطس من العام ذاته ، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح ، والاشتراك فيه ، وذلك في ميدان رابعة العدوية ، المعروف حاليا باسم ميدان هشام بركات ، وقطع الطرق ، وتقييد حرية الناس في التنقل ، والقتل العمد مع سبق الإصرار ، للمواطنين وقوات الشرطة ، المكلفة بفض تجمهرهم ، والشروع في القتل العمد ، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل .

وتضمنت قائمة الاتهامات ، المسندة إلى المتهمين ، ارتكاب جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة ، والكابلات الكهربائية بالقوة ، بغرض تنفيذ أعمال إرهابية ، بقصد الإخلال بالنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وتكدير السكينة العامة ، ومقاومة السلطات العامة ، وإرهاب المصريين ، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر ، من التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص .

تحقيقات النيابة العامة ، كشفت عن طريق شهادات العديد من سكان محيط التجمهر المسلح ، ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة ، عن أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية ، نظموا اعتصاما مسلحا ، وسيروا منه مسيرات مسلحة ، إلى عدة أماكن ، هاجمت المواطنين الآمنين ، في أحداث مروعة ، كما قطعوا الطرق ووضعوا المتاريس ، وفتشوا سكان العقارات الموجودة في محيط تجمهرهم ، وألقوا القبض على بعض المواطنين ، واحتجزوهم داخل خيام وغرف ، أعدوها وعذبوهم بدنيا ، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر ، استخدموها في مقاومة قوات الشرطة ، التي تولت فض تجمهرهم .