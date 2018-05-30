حبس متهمي «رشوة التموين»

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا ، اليوم الأربعاء ، بحبس المتهميند، في القضية المعروفة إعلاميا ، باسم « رشوة وزارة التموين » ، وذلك لمدة 4 أيام ، على ذمة التحقيق .

وألقت هيئة الرقابة الإدارية ، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ومدير مكتبه ، إضافة إلى مستشار وزير التموين للإعلام ، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي في مجلس النواب ، وذلك بتهمة تقاضي رشاوى مالية ، تجاوزت « مليوني جنيه » ، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ، وذلك في مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها .

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