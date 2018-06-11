«الحماية المدنية» تسيطر على حريق كنيسة الأنبا مقار في شبرا الخيمة

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سيطرت قوات الحماية المدنية ، في محافظة القليوبية ، فجر اليوم الإثنين ، على حريق هائل ، شب في كنيسة الأنبا مقار ، في شبرا الخيمة ، دون وقوع خسائر في الأرواح .

وتحفظت قوات الحماية المدنية ، على مكان الحريق ، وأخطرت رجال المعمل الجنائي ، لفحصه ، ومعرفة أسباب نشوب الحريق ، إضافة إلى حصر التلفيات والخسائر ، التي نتجت عن الحادث .

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اللواء إيهاب خيرت ، مدير أمن القليوبية ، تلقى إخطارا ، يفيد باندلاع حريق ، داخل كنيسة الأنبا مقار ، في منطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة ، وعلى الفور ، دفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية ، بـ 10 سيارات إطفاء وإسعاف ، إلى مكان الحريق .

التحريات الأولية بشأن الحادث ، أوضحت أن الحريق شب في أحد المحولات الكهربائية ، المجاورة للكنيسة ، ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة ، وهي تحت الإنشاء ، وامتد إلى باقي المبنى ، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ، وأخمدت النيران ، دون وقوع خسائر بشرية .

مصدر أمني في قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، قال إن الحريق الهائل ، الذي شب في كنيسة الأنبا مقار ، بمنطقة إبراهيم بك في شبرا الخيمة ، وقع بسبب اشتعال النيران ، في الأعمدة الخشبية التي تبنى بها الكنيسة ، وذلك بعد تسرب النار إليها ، من شقة سكنية .

وأضاف المصدر الأمني ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أن الكنيسة « تحت الإنشاء » ، ولا يوجد خسائر بشرية ، كما أن قوات الحماية المدنية ، نجحت في السيطرة على الحريق ، وجار تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة .