ضبط «مستريح جديد» في الفيوم.. استولى على 10 ملايين جنيه من ضحاياه

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ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، اليوم الثلاثاء ، في إطار جهودها ، لمكافحة جرائم توظيف الأموال ، أحد الأشخاص في مدينة سنورس ، بمحافظة الفيوم ، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه ، من مواطنين ، بزعم توظيفها .

كان فرع الأموال العامة ، في شمال الصعيد ، تلقى بلاغا 9 مواطنين ، مقيمين في دائرة مركز سنورس بالفيوم ، أفادوا خلاله ، بأن « السيد . ب » ، صاحب شركة ، والمقيم في دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم ، سبق اتهامه في 25 قضية « تبديد ، خيانة أمانة ، وغش أغذية » ، بالنصب والاحتيال عليهم ، والاستيلاء منهم على 10 ملايين و500 ألف جنيه ، وذلك بقصد توظيفها لهم ، في مجال تجارة المواد الغذائية ، في مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بوعده لهم ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها ، إلى الشاكي .

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التحريات بينت صحة الواقعة ، وأن المتهم محبوس حاليا ، في قسم شرطة أول الفيوم ، على ذمة قضية « توظيف أموال » ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال الواقعة .