الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب في 8 أكشاك بحلوان

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أعلنت قوات الحماية المدينة بمحافظة القاهرة عن تمكنها من السيطرة على حريق قد نشب في ثمان أكشاك قائمين في سوق توشكى بمنطقة حلوان.

وقد أعلن مدير الحماية المدنية في محافظة القاهرة اللواء علاء عبدالظاهر أنه فور علمه بنشوب الحريق في ثمانية أكشاك في سوق توشكى بمنطقة حلوان قد أمر بسرعة الدفع بستة سيارات إطفاء من أجل محاصرة النيران قبل أن تمتد خارج نطاق السيطرة وتصل إلى باقي أكشاك السوق التجاري.

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وأوضح مدير الحماية المدنية بالقاهرة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أصابات بشرية إلى الوقت الراهن وقد تمكن الفرق الأمنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده في جميع أكشاك سوق توشكى بمنطقة حلوان.

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