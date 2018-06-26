أسرة مصرية تلقى حتفها حرقاً بالكويت

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لقيت أسرة مصرية تقيم في دولة الكويت العربية مصرعها في حادث مروع وقع في منطقة قرطبة، وقد أسفر الحادث عن تفحم الأسرة المصرية بالكامل داخل السيارة.

وقد وقع الحدث بعد أن اصطدمت سيارة مواطن كويتي مع سيارة الأسرة المصرية على الطريق الدائري الخامس، مما أدى إلى اصطدام السيارة المصرية بعمود مخصص للإنارة وأدى إلى اشتعال النيران في سيارة الضحايا مما أدى إلى تفحم الأسرة بداخلها ماعدا الأب الذي نجا من الحادث.

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قد قام المارة بإخراج الأب من السيارة بعد أن أصيب بحروق كبيرة، ولم يستطيعوا أن ينقذوا باقي العائلة المكونة من الأم وطفلين لتشتعل فيهم النيران، ويعمل رب الأسرة المصرية محاسب داخل دولة الكويت، قد قدمت أسرته إليه للبقاء معه لمدة شهر بعد انتهاء الدراسة في مصر.

وقد أعلنت المصادر الطبية أن الأب يعاني من حرق رئوي مما أضطر الأطباء إلى تركيب أنبوب له من أجل التنفس، وأن حالته العامة “حرجة” وتم منع الزيارة عنه، وقد قامت السلطات الأمنية الكويتية بضبط المتهم والتحقيق معه.

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