الراقصة سما المصري تقدم برنامج ديني في شهر رمضان المقبل

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اعتادت الراقصة الاستعراضية “سما المصري” كل فترة لفت انتباه الجمهور إليها ببعض الأحداث الغريبة والمثيرة للجدل، حيث تعاقدت مؤخرا مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة على تقديم برنامج اجتماعي ديني بعنوان “عقوق الوالدين” في شهر رمضان القادم، وأعرب عدد من علماء الأزهر استياءهم ورحب آخرون بالأمر، أملا منهم أن يكون هذا البرنامج عودة من الراقصة الاستعراضية إلى الله وهنا يجب دعمها.

أعلن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية “عبد الغني هندي” رفضه لتقديم الراقصه الاستعراضيه سما المصري برنامج ديني في رمضان قائلا أن هذا يعد إساءة للدعوة مؤكدا أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام مطالبا فيه بوقف هذا البرنامج فور إذاعته، وطالب أيضا بتشريع قانون يمنع “كل من هب، ودب” من العمل بمجال الدعوى، موضحا أن ” لجنة الانتخابات لم تقبل ورق سما المصري لسمعتها فما بالنا بالدعوة إلى الله” .

كما أكد إمام جامع السيدة نفيسة الشيخ “عبد الله رشدي” أن الذي يتكلم في أمور الدين يجب أن يكون على دراية بأمرين “العلم الكامل بأحكام الدين ونصوصه التي استخرجنا منها الأحكام” والعمل الصحيح، والاستقامة على ذلك العلم” أما من تكلم بغير علم فقد جعل نفسه أضحوكة بين الخلائق.

من جانب آخر أبدى عضو رابطة خريجي الأزهر “السيد سليمان” موافقته لما أقدمت علية سما المصري قائلا “لا مانع من أن تقدم سما المصري برنامج ديني بشرط أن يتم تثقيفهم في الدين، وأن تلتزم بصحيح الدين، وألا يكون الهدف من البرنامج هو السخرية، و الاستهزاء بالدعاة والعلماء”.

صرح السيد سليمان قائلا:”نحن نعرضها في فنها لأنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن نؤديها في أي شيء تريد به التقرب من الله تعالى ونفع به عامة الناس، ويجب علينا أن نقف بجوار من يعودون إلى ربهم، فإن الله تعالى واسع المغفرة، وعظيم الفضل، وكريم الأجر”، ونصح الفنانة سما المصري في كلامة بالالتزام وتقديم الخير حتى تكون قدوة لبنات مجالها ولا تقنط من رحمة الله.

اعترض عضو مجلس النواب “إلهامى عجينة” على تقديم سما المصري برنامج ديني وطالب بمنع البرنامج قائلا:” يجب أن لا يتم هذا الأمر مطلقا وعلى البرلمان والأزهر أن يمنعوا هذا البرنامج، فهي راقصة يمكنها تقديم فيلم أو مسلسل، ولكن ليس برنامجا ديني، ولما تفكر تعمل برنامج ديني يجب عليها الأول أن تعلن اعتزالها الرقص، وتلبس الحجاب، وبعدين نشوف الموضوع ده”

ردت سما المصري على كل الانتقادات الموجهة إليها بأنها لن تتحدث عن الدين ولكنها تستضيف شيوخا وعلماء من الأزهر لتفسير أمور الدين وقالت:”مين قال إني هاطلع أفتى في الدين ، أستغفر لله، أنا أقل بكتير من إني اعمل كده ، أنا هجيب للناس علماء يشرحوا صحيح الدين، وأنا استمع وأستفيد زيهم”.