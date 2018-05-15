موعد عرض مسلسل عوالم خفية في رمضان: القنوات الناقلة لمسلسل عادل إمام

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موعد عرض مسلسل عوالم خفية، باق ساعات قليلة ويبدأ عرض أولى حلقات الموسم الدرامى لمسلسلات هذا العام رمضان 2018، حيث تتنافس بقوة القنوات الفضائية على تحديد مواعيد عرض المسلسلات الدرامية حسب نجومية الفنان، وذلك بغرض حصد أكبر عدد من المشاهدات، ومن أجل الإعلانات التى تعتبر هى المكسب الأساسي والحقيقي لكل محطة فضائية.

موعد عرض مسلسل عوالم خفية

ومن هذا المنطلق تم تحديد موعد عرض بعض المسلسلات على القنوات وهى كالآتي:

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مسلسل “عوالم خفية” للفنان القدير عادل إمام والذي يتم عرضه في تمام الساعة السابعة و10 دقائق على شاشة cbc، وذلك بعد أذان المغرب وبعض الإعلانات.

موعد عرض مسلسل عوالم خفية لشهر رمضان 2018

سوف يتم عرض المسلسل على القنوات الاتية بتوقيت مصر ( +2 جرينتش ) على cbc

العرض : 19.10 ( السابعة وعشر دقائق مساءاً )

فريق عمل مسلسل عوالم خفية

يقوم بتقديم دور البطولة النجم عادل إمام , فتحي عبد الوهاب, هبه مجدي, بشرى, رانيا فريد شوقي, صلاح عبد الله , أحمد وفيق, مي سليم, طارق صبري, أحمد صيام, أسامة عباس, رجاء الجداوي, محمود حجازي, نور قدري, هند عبد الحليم, خالد عليش, أحمد عبد الله, سارة نور, خالد أنور, رحاب الجمل, سلوى عثمان, محمود فارس, أحمد حسين, إسماعيل شرف , منى زكي ( ضيفة شرف ) , كريم عبد العزيز ( ضيف شرف ) , شريف منير ( ضيف شرف ) , أحمد السقا ( ضيف شرف ) , ياسمين عبد العزيز ( ضيف شرف ) .

المسلسل من تأليف: محمد محرز, أمين جمال, محمود حمدان .

الإنتاج : ماجنوم ( هشام تحسين / رامي إمام ) .

الإخراج : رامي إمام.

ملخص قصة مسلسل عوالم خفية

تدور أحداث المسلسل حول كاتب صحفي وروائي شهير، علاقته بأسرته وثيقة ومرتبطة جداً حيث يحب قضاء معظم وقته معهم , يحدث انه يقع في يد هذا الصحفي مجموعة من الوثائق الهامة لخيانة وفساد مسئولين كبار في الدولة , ويقوم بنشر تلك الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

معلومات حول الزعيم عادل إمام

إن الزعيم عادل إمام هو ممثل مصرى من ولد في 17 مايو 1940، وهو من أشهر نجوم الكوميديا فى مصر والوطن العربى، كما وشارك عادل إمام فى الكثير من الأعمال الناجحة منها: النشال و مين و لا مين والفنان والهندسة وساحرة والرجل والدخان و كيف تخسر مليون جنيه (مع نبيلة عبيد) و أحلام الفتى الطائر ودموع في عيون وقحة و ماستر سين وفرقة ناجي عطا الله والعراف وصاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم ومأمون وشركاه وعفاريت عدلي علام و عوالم خفية .

وحصد الفنان القدير عادل إمام الكثير من الجوائز منها: جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم الإرهابي من مهرجان القاهرة السينمائي وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2005 وجائزة من لجنة التحكيم الدولية لأفضل ممثل لعام 2006 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

تعرض النجم عادل إمام لبعض للإنتقادات و إثارة الجدل، من قبل من بعض الإسلاميين لاستهزائه ببعض الجماعات الدينية كما في مسرحية الواد سيد الشغال وايضا فيلم الإرهابي يقوم عادل امام بالهجوم دائما على ما يسمى بالإسلام السياسي من خلال فيلمه طيور الظلام حيث انتقده البعض لإحتواء بعض أفلامه على مشاهد خادشة للحياء حسب وصفهم.