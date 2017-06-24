أفلام عيد الفطر 2017: منافسة بين أحمد السقا ومحمد رمضان وهنيدي تامر حسني وسط غياب للبطولات النسائية

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أفلام عيد الفطر 2017، تستعد صالات السينما في مصر لاستقبال المصريين في أولى أيام عيد الفطر المبارك في موسم أفلام عيد الفطر 2017، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان الكريم، كما يستعد النجوم لموسم طرح أفلامهم بعد فترات العمل الطويلة التي استغرقوها للإنتهاء من تصوير هذه الأفلام، حيث يطمح هؤلاء النجوم لحصد أكبر الإيرادات في شباك التذاكر بتجهيز الدعاية المكثفة لأفلامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الفضائيات وإعلانات الشوارع، والملاحظ أن موسم أفلام عيد الفطر 2017، هو موسم رجالي بنسبة كبيرة حيث تحمل كل الأفلام اسماء أبطال من النجوم الرجال مثل أحمد السقا ومحمد رمضان وتامر حسني ومحمد هنيدي وأحمد عز وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، ونتناول نبذة مختصرة عن جميع أفلام موسم أفلام عيد الفطر 2017 في هذا التقرير.

هروب اضطراري:

انتهى النجم أحمد السقا من تصوير جميع مشاهده في فيلمه الجديد هروب اضطراري الذي يخوض به موسم أفلام عيد الفطر 2017، تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل يروح ضحيتها نجل واحد من أهم رجال الأعمال في مصر، ويتم توجيه أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى شخصين كانت تربطهما علاقة برجل الأعمال، مما يضطرهما إلى للهروب المستمر، لبدء رحلة البحث عن القاتل الحقيقي، لتقديمه للمحاكمة وإلا فسيكون مصيرهما اﻹعدام.

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فيلم هروب اضطراري من بطولة النجم أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل ومصطفى خاطر وروجينا وفتحي عبد الوهاب وباسم سمرة ومحمد فراج ومحمد شاهين وإيمان العاصي وأحمد وفيق وبيومي فؤاد وأحمد فهمي ودينا الشربيني بالإشتراك مع النجمين الكبيرين محمود الجندي وعزت أبو عوف، وعدد من النجوم الشباب.

جواب اعتقال:

يخوض النجم محمد رمضان سباق موسم أفلام عيد الفطر 2017 بفيلم جواب اعتقال، وتدور قصة الفيلم حول شاب يدعى خالد الدجوي، الذي ينضم إلى واحدة من الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تقوم بجرائم القتل، بدعوى الجهاد في سبيل الله، إلى أن يأتي يوم ويرغب أخيه الذي يدعى أحمد في الانضمام لصفوف الجماعة، لكن خالد يرفض إلا أن أحمد ينفذ ما أراد وينضم لها، ثم يحدث خلاف بين أحمد وواحد من أفراد الجماعة وهو ما يسفر عن مقتل أحمد، مما يتسبب في تصميم خالد على الانتقام منهم في نفس الوقت الذي تصدر فيه الشرطة جواب اعتقال له، فهل ينجح خالد في مهمته.

فيلم جواب اعتقال من بطولة محمد رمضان وإياد نصار وسيد رجب وصبري فواز ومحمد عادل ووليد فواز ودينا الشربيني وإيمان العاصي وأحمد جمال سعيد وصبري عبد المنعم، كما يشارك في هذا العمل الفنان الراحل أحمد راتب حيث أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده من العام الماضي لأن الفيلم مؤجل من العام الماضي، كما يشارك في الفيلم عدد من النجوم الشباب.

الشيخ جاكسون:

فيلم الشيخ جاكسون أثار جدلا كبيرا منذ الإعلان عن فكرة الفيلم وبدء تصويره، حيث تعود أحداث الفيلم إلى يوم وفاة نجم البوب العالمي مايكل جاكسون الخميس 25 يونيو عام 2009 الماضي، وتسبب هذا الخبر في صدمة لكل عشاق ومتابعي ملك البوب مايكل جاكسون، خاصة واحد من الشيوخ المصريين كان دائما ما يلقب بالشيخ جاكسون خلال سنوات دراسته، ويكشف الفيلم العلاقة بين شيخ في مصر وملك البوب الأمريكي، كما يطرح الفيلم تساؤل هام وهو، هل سيتمكن الشيخ جاكسون من ممارسة حياته بعد وفاة مايكل جاكسون بشكل طبيعي أم أنه سيعود إلى ذكرياته وعلاقاته القديمة بالأشخاص الذين أحبهم في السابق؟ كما يسأل نفسه هو هو شيخ أم جاكسون أم أنه الشخصين مع بعض؟

فيلم الشيخ جاكسون من بطولة أحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد مالك وماجد الكدواني ومحمود البزاوي ودرة وحازم إيهاب والطفل عمر أيمن، الفيلم من تأليف عمرو سلامة وعمر خالد، وإخراج عمرو سلامة.

تصبح على خير:

تصبح على خير هو اسم الفيلم الذي يخوض به النجم تامر حسني سباق موسم أفلام عيد الفطر 2017، تدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية الكوميدية بشكل تشويقي، حيث يحكي الفيلم عن حسام الخديوي الذي يعمل مهندس، وهو ناجح في عمله وثري، ثم يعاني من مشكلات في حياته فيبدأ في استخدام جهاز جديد تجعله يعيش حياة بديلة في إطار مجموعة من الأحلام.

فيلم تصبح على خير من بطولة النجم تامر حسني ودرة ونور ومي عمر ومحمود البزاوي وأحمد زاهر وحورية فرغلي وبيومي فؤاد، ومن إخراج محمد سامي.

عنتر ابن ابن ابن ابن شداد:

يخوض نجم الكوميديا محمد هنيدي سباق موسم أفلام عيد الفطر 2017، بفيلمه الجديد عنتر ابن ابن ابن شداد، يدور الفيلم في إطار من الكوميديا، عن شخصية حفيد عنتر بن شداد العبسي، الذي يدخل في صراع مع شخصية أسد الرجال، الذي يحاول التغلب عليه بكل ما أوتى من قوة حتى يفوز بقلب فتاة في قبيلته، فماذا سيحدث في هذا الصراع؟

فيلم عنتر ابن ابن ابن ابن شداد من بطولة محمد هنيدي وباسم سمرة ودرة ولطفي لبيب وحمدي الميرغني وبالإشتراك مع عدد من النجوم.

الخلية:

فيلم الخلية هو الفيلم الذي يخوض به النجم أحمد عز سباق موسم أفلام عيد الفطر 2017، تدور أحداث الفيلم حول ضابط عمليات خاصة، ينجح في التصدي للعديد من العمليات الإرهابية، في إطار من الأكشن والمطاردات للجماعات الإرهابية.

فيلم الخلية من بطولة أحمد عز ومحمد ممدوح وأمينة خليل وريهام عبد الغفور ومريهان حسين وعدد من النجوم الشباب.

الأصليين:

يدور الفيلم حول شخصية سمير عليوة الذي يعمل في بنك وحياته مستقرة، لكنه يفصل من عمله بشكل مفاجئ فيبحث عن وظيفة جديدة ليسدد الأقساط المتأخرة عليه، حتى يجد صندوق به تليفون محمول ودعوة لوضع بصمته عليه، لتتغير حياته إلى الأبد.

فيلم الأصليين من بطولة خالد الصاوي وكندة علوش ومنة شلبي ومحمد ممدوح وماجد الكدواني وأحمد فهمي ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.