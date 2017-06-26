الإفراج عن أصالة بشرط أن تخضع مرة أخرى لفحوصات “تعاطي المخدرات”

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أفرج “كلود كرم”، القاضي اللبناني، عن الفنانة “أصالة نصري” سورية الأصل، بموجب سند إقامة على أن يتم إخضاعها مرة أخرى بعد وقت قصير لإجراء الفحوصات اللازمة لتعاطي المخدرات.

أعلنت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، مساء يوم الأحد، أن وحدة التفتيشات التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، داخل مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت، وتم منع المطربة السورية “أصالة نصري”، من المرور خلال نقطة التفتيش .

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هذا بعد أن تم ضبط المطربة السورية ومعها ما يقرب إلى جرامين من مادة الكوكايين بحوزتها، حيث كانت مادة الكوكايين موجودة داخل علبة صغيرة الحجم من البلاستيك.

أدعت المطربة السورية، عدم معرفتها بوجود مادة الكوكايين، مع العلم أن الكمية المخدرات المذكورة، طبقا لما صرح عنها المصادر الأمنية، على الأرجح أنها تكون لاستعمال الفنانة الشخصى، وهى عبار عن جرامات صغير من مادة كوكايين.

كشفت المصادر الأمنية، أن إجراءات الفحص الذي خضعت لها المطربة أكدت أنها تتعاطى المواد المخدرة، مما يؤكد أن مادة كوكايين التي وجدت معها هي لاستعمال الفنانة الشخصى، وهو ما أنكرته المطربة أثناء التحقيق المبدئي معها، إذ ادعت عدم معرفتها بوجود هذه المخدرات وإنها لا تعلم بمصدرها.

كما أعلنت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أن وحدة التفتيش لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أحالت المطربة السورية إلى الأجهزة المعنية، وبعدها إلى مدعي عام جبل لبنان الذي بدوره أحالها إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق في ملف القضية.