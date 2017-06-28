الأعلى للإعلام: برنامج رامز تحت الأرض الأكثر تجاوزا خلال شهر رمضان 2017

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شهد شهر رمضان هذا العام سباق كبير بين العديد من الأعمال الفنية المقدمة والتي تنوعت بين المسلسلات التليفزيونية والبرامج الكوميدية، ومن ضمن هذه الأعمال برنامج ” رامز تحت الأرض”، الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال، والذي كان محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والنقاد والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، ومع ذلك إلا أنه لم يخلو من الانتقادات والهجوم التي توجه إليه بعد عرضه.

واليوم أعلن رئيس لجنة المعايير بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، على اقتراب المجلس من الانتهاء من كتابة التقرير الخاص به حول الأعمال التي تقديمها طيلة أيام الشهر المبارك، لافتا إلى أن هذا البرنامج يعد من أكثر البرامج التي شهدت كثيرا من التجاوزات، بحسب ما صرح به اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري.

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كما أكد أن أهمية تطبيق الجانب الأخلاقي على الوسائل الإعلامية المختلفة من صحف ومواقع إلكترونية وفضائيات، لافتا إلى أنه سيساهم بصورة كبيرة في انخفاض مثل هذه التجاوزات، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك تجاوزات أيضا شهدتها بعض الأعمال الدرامية المقدمة والتي يأتي في مقدمتها مسلسل ” أرض جو” والذي تقوم ببطولته النجمة غادة عبد الرازق، فضلا عن مسلسل ” عفاريت عدلي علام”، والذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام والفنانة هالة صدقى.

مؤكدا أن مثل هذه المسلسلات التليفزيونية كانت تتضمن الكثير من الإيحاءات والإيماءات والألفاظ الخارجة، موضحا في النهاية على أن المجلس سيعمل خلال الأيام القليلة القادمة على وضع معايير واضحة لممارسة العمل الإعلامي بالشكل الذي يليق بعيدا عن الابتذال والإسفاف الذي بات عنوان الكثير من الأعمال المقدمة على شاشة التليفزيون للجمهور المشاهد.

الجدير بالذكر، أن برنامج رامز تحت الأرض، حقق نجاحا وجماهيرية كبيرة، وتمكن من خطف الأنظار إليه، ليواصل النجم رامز جلال نجاحه بعد سلسلة برامج المقالب التي قدمها على مدار السنوات الماضية والتي منها رامز ثعلب الصحراء، ورامز واكل الجو وغيرها من البرامج الأخري.