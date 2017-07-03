غادة عبد الرازق تعليقاً على الفيديو الفاضح: أصبحت اعتاد على الفبركة ولا اتعجب من هذه الأمور

Advertisements

أثار أحد الفيديوهات المنتشرة للفنانة “غادة عبد الرازق” حالة من الجدل واللغط الدائر بين أوساط المجتمع المصرى خلال اليومين الماضيين مما دفع النجمة للخروج عن صمتها والتعليق على الفيديو الذي أثار الجدل وانتشر خلال تواجدها في جزر المالديف، لتمضية إجازتها فى نهاية الأسبوع الماضي، وصرحت خلال تعليقها “أنها أصبحت معتادة على الفبركة وباتت لا تتعجب من مثل هذه الأمور “.

وقالت” عبد الرازق”، خلال تصريحاتها الاعلامية الاخيرة، أن الأثبات الواضح على فبركة الفيديو المنسوب لها أن من يظهر ببث مباشر، لا يستطيع أحد ما أن يأخذ لقطات مصورة من الفيديو بدون تعليقات المستخدمين والتى يتضح وجودها أثناء بث اللايف، واعتبرت أن هذا أكبر إثبات على أن الصور التي لاقت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعى ما هى إلا صور “مركّبة.”

Advertisements

وكان قد تصدر إسم “غادة عبد الرازق ” كل الصحف والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية وأصبح يتصدر المواضيع الأكثر بحثاً عبر محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها أثناء نومها على السرير وبثها لأحد الفيديوهات بشكل مباشر وتفاعلي مع جمهورها والمتابعين لها وأيضا ردها على تعليقاتهم وذلك عبر موقع التواصل الشهير “انستجرام”، وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير جداً وتم تبادل الصور والتي زُعم أنها التقطت منه “عبدالرازق”، والتى صنفت على أنها فاضحة.

وكانت “عبد الرازق ” قد أنهت موسمها سباق الدراما الرمضاني منذ اسابيع قليلة ببطولتها لمسلسل ” ارض جو” والذى لاقى قبولاً لدى العديد من الجمهور .