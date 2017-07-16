السيد البدوى يسدد مديونيات المجموعة لمدينة الإنتاج لإعادة بث القنوات

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صرحت مصادر مسؤولة بمدينة الإنتاج، أن رئيس مجموعة قنوات الحياة، الدكتور “السيد البدوى”، قام بسداد مبلغ 20 مليون جنيه لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهى عبارة عن قيمة كل المديونيات التى كانت تراكمت على المجموعة لمدينة الإنتاج الإعلامى.

قد انقطع البث الفضائي عن مجموعة قنوات الحياة، بسبب عدم سداد إدارة المجموعة قيم المديونيات التي قد تراكمت عليها منذ شهر أبريل السابق .

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قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى فى ذلك الوقت بإصدار قرار بوقف جميع الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات الحياة، بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر.

ابتداء من الساعة العاشرة صباح، يوم الاثنين، الموافق الثالث من شهر يوليو 2017 كإجراء ابتدائى، تمهيداً لفسخ العقد المبرم بين القناة ومدينة الإنتاج بشكل نهائي، لعدم تمكن مجموعة القنوات من سداد المديونيات المستحقة عليها.

طلبت قناة الحياة من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في يوم 2 يونيو السابق، مهلة لمدة أسبوع كفرصة لسداد جزء من المديونية المستحقة عليها، والتي تقدر بحوالي 19.9 مليون جنيه و75 ألف دولار.

ورد ذلك أثناء عقد اجتماع بين رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وبين المستشار “جميل سعيد” المكلف من جانب شركة سيجما للإعلام عن قناة الحياة، الذي أكد خلاله أن إدارة قناة الحياة قد تقلصت عن سداد المديونية.

كما أنها لم تستفد من المهلة المحددة لها والمتفق عليها، علاوة على قيام الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بإبلاغ مجموعة القنوات من خلال أكثر من مرسوم قانوني بضرورة سداد المديونية.