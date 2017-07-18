بدء تصوير “الشارع اللي ورانا” في خلال أيام ليكسر حاجز دراما رمضان

Advertisements

في تصريحات خاصة جدًا من قبل الفنانة الجميلة والقديرة لبلبة واحد من أبطال مسلسل “الشارع اللي ورانا” قالت الفنانة إنها سوف تبدأ في تصوير مسلسل “الشارع اللي ورانا”، وقد أعربت الفنانة في تصريحاتها عن مدى سعادتها بهذا المسلسل، حيث أن المسلسل بذلك يفتح أبوابه أمام مواسم فنية جديدة بخلاف الشهر الكريم شهر رمضان، حيث اعتاد الفنانين وكذلك اعتاد الجماهير أن يكون شهر رمضان هو الموسم السنوي للدراما التلفزيونية، حيث يشهد سنويًا عشرات المسلسلات والأعمال الدرامية المختلفة، وهذا ما يتسبب في حالة تكدس للأعمال الدرامية.

وقد أضافت الفنانة لبلبلة في تصريحاتها أن صناع الدراما ليس فقط في مصر بل أيضًا على مستوى الوطن العربي، صاروا يعتبرون أن الشهر الكريم شهر رمضان هو الموسم التلفزيوني الوحيد لهم، غافلين أنه هناك حاجة لسد رغبات المشاهدين طوال العام، وليس فقط سد تلك الاحتياجات في شهر واحد من العام، وهذه الغفوة قد تسببت في غزو أجنبي للدراما، وتمثل هذا الغزو في الدراما التركية، وأيضًا الدراما الهندية، والدراما الكورية، ومؤخرًا بدأت الدراما الأوروبية مثل الأسبانية، تلك الأنواع من الدراما التي لا تتناسب على الإطلاق مع الثقافة المصرية خاصة أو الثقافة العربية عامة.

Advertisements

و تستكمل الفنانة لبلبة كلامها حول مسلسل “الشارع اللي ورانا” قائلة أنه من نوعية مسلسلات الإثارة والغموض، والتي تجذب المشاهد وتثير فضوله، ورفضت الفنانة أن تستكمل أي تفاصيل حول المسلسل، كي ما تكون أحداثه مفاجئة لجميع منتظريه.

أما عن فريق العمل، فتؤكد الجميلة لبلبة أن فريق العمل هو السبب الرئيسي كي تتشجع وتشترك في مسلسل “الشارع اللي ورانا” حيث يضم الفريق النجم فاروق الفيشاوي، كذلك يضم الفنانة التونسية الموهوبة جدًا درة، أما مخرج العمل فهو المخرج الرائع مجدي الهواري، ومن نسق أحداث هذا العمل الدرامي وكتبه فهو الكاتب المبدع حاتم حافظ، و يارك في مسلسل “الشارع اللي ورانا” كوكبة من النجوم الشباب منهم الفنان أحمد حاتم، والفنانة نسرين أمين، والفنانة هند عبد الحليم.

أما عن أعمالها السينمائية المنتظرة، فقد صرحت لبلبة أن السينما هي عشقها الأول، و ترغب أن تكون متواجدة دائمًا على شاشاتها، لذا فإنها الآن تقرأ أكثر من سيناريو وعمل سينمائي، لتختار من بينهم العمل الأنسب لها.