عقد قران الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر بحضور نخبة من الفنانين

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تم عقد قران النجم الشاب “مصطفى خاطر “، أمس على العروس “روان هلال”، وهى فتاة من خارج الوسط الفنى، وأقيم الاحتفال بعقد القران فى جو عائلى، وكان الاحتفال بحضور أقارب العروسين وايضا حضور الفنان أشرف عبد الباقى.

كما حضر الحفل مصطفى بسيط ومحمد أنور، كما لم يحضر الإحتفال باقى أفراد فرقة مسرح مصر لانشغالهم بعمل تجهيزات العرض الجديد بالمسرح .

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علاوة على تواجد مجموعة من أصدقاء الفنان “مصطفى خاطر” المقربين، وقد المحتمل أن يكون يقام حفل الزفاف الشهر القادم فى أكبر الفنادق بالقاهرة الكبري.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان “مصطفى خاطر”، هو المسلسل الشهير “هربانة منها” الذى قام بدور البطولة أمام الفنانة “ياسمين عبد العزيز”، والفنان “صلاح عبد الله”، والفنانة انتصار، مع عمر السعيد، إيمان السيد، إنتاج تامر مرسى، والمخرج معتز التونى.

يعرض حاليا للفنان مصطفى خاطر بدور العرض فيلم “هروب اضطرارى”، الذى قام بدور البطولة فيه الفنان أحمد السقا، الفنانة غادة عادل، أمير كرارة، وفتحي عبد الوهاب، أحمد العوضى، عزت أبو عوف باسم سمرة، دينا الشربينى أحمد زاهر، محمد فراج، وفنانين آخرين، الفيلم من تأليف محمد سيد بشير، والإخراج لأحمد خالد موسى، إنتاج الفيلم قام به ندي السبكي.

كما يشارك أسبوعيا الفنان “مصطفى خاطر”، بالعروض المسرحية مع فريق مسرح مصر، الذى يعد من أحد العوامل التي أدت إلى شهرة الفنان مصطفى خاطر.