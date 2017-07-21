نبيل عيسى ينتهي من تصوير “نص جوازة” ليبدأ البنداري في المونتاج

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انتهى اليوم الخميس الموافق العشرين من شهر يوليو من العام الحالي 2017م، فريق عمل الفيلم العربي “نص جوازه” من تصوير جميع مشاهد الفيلم في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقد كان في الحضور جميع أعضاء فريق عمل الفيلم، والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى في دور العرض على مستوى جمهورية مصر.

وبعد أن تم الانتهاء تمامًا من تصوير جميع مشاهد الفيلم العربي “نص جوازة”، تبدأ على الفور عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، والتي يقوم بها أحمد البنداري، مخرج العمل، حيث يعد الفيلم العربي “نص جوازة” هو ثاني أفلامه التي يقوم بإخراجها بعد أن أخرج الفيلم العربي “الباب يفوت أمل” كأول أعماله في مسيرته السينمائية.

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أما عن أبطال العمل، وهم البطل نبيل عيسى، و الفنانة المصرية الجميلة رحمة حسن، والفنانة القديرة سلوى عثمان، والفنانة الجميلة ليلى عز العرب، والفنان مصطفى أبو سريع، والفنانة اللبنانية الشابة مريم حسن، وكل هؤلاء يعملون تحت قيادة المخرج الشاب أحمد البنداري، فقد أبدى جميع أعضاء فريق عمل الفيلم العربي “نص جوازة” سعادتهم بنجاح الفيلم، كما أعربوا جميعًا عن سعادتهم بالعمل سويًا كفريق عمل رائع.

وقد أعربت الفنانة اللبنانية مريم حسن والتي تعد واحدة من الفنانين المشاركين في الفيلم العربي “نص جوازة” عن مدى سعادتها بالعمل في الفيلم، كما صرحت أنها تتمنى أن تعمل مع فريق عمل “نص جوازة” مرة أخرى في أعمال جديدة، وهذا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

أما عن الفنان الرائع نبيل عيسى، فإنه قد قرر أن يطير إلى دولة تايلاند فور الانتهاء من تصوير فيلمه العربي الجديد “نص جوازة” ليحصل على إجازة من أجل الاستجمام، وقد صاحب نبيل عيسى في رحلته إلى تايلاند عائلته كلها، حيث قد صرح أنه يريد قدرًا من الراحة بعد إرهاقه الشديد في فيلمه الأخير “نص جوازة”.

كما استكمل نبيل عيسى، الفنان الرائع حديثه إنه من المقرر أن تستمر رحلته إلى تايلاند لمدة شهر ونص تقريبًا، ليعود على عيد الأضحى ليقضيه في مصر، كما أعلن أن فور رجوعه من رحلته سوف يعكف على الأعمال المعروضة عليه للموسم الرمضاني القادم، كي يستقر على أكثر الأعمال مناسبة له.